Министр спорта Новосибирской области Сергей Ахапов разъяснил родителям принципы работы бесплатных детских секций. По его словам, в регионе действует более 100 государственных учреждений, где дети могут заниматься спортом бесплатно.

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Он также прокомментировал больную для многих тему — покупку дорогостоящей спортивной экипировки. Министр пояснил, что на начальном этапе, в первые полтора-два года, родители приобретают форму и инвентарь самостоятельно. Это связано с тем, что ребенку нужно время, чтобы понять, хочет ли он серьезно заниматься выбранным видом спорта. Однако, когда юный спортсмен переходит на этап спортивной подготовки, учреждение обязано взять расходы на себя. Ахапов посоветовал родителям изучать информацию на официальных ресурсах и обращать внимание на доступные виды спорта.

Пока в Новосибирске одни чиновники отчитываются о ремонте дорог, а другие попадают под следствие из-за афер, министр спорта решил объяснить горожанам, как на самом деле работают бесплатные детские секции.