Врач объяснила, как уберечь ребенка от ожирения

Врач-гастроэнтеролог, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух выразила мнение, что постоянные перекусы сладким повышают риск ожирения у детей.

«У них организм особенно чувствителен к избытку сахара, поскольку обмен веществ и органы пищеварения у них ещё незрелые и уязвимые. Слишком частое и неконтролируемое употребление сладкого, в том числе печенья, может привести к целому ряду последствий», — заявила Кашух в беседе с РИАМО.

По её словам, полностью запрещать такие угощения не нужно — печенье можно включить в рацион в небольшом количестве и только после основной еды.

Как считает Кашух, это позволит сформировать здоровое отношение к сладкому.

Ранее диетолог и нутрициолог Анна Белоусова рассказала в беседе с НСН, почему специи не помогут похудеть.