Единое расписание в школах: что изменится для учеников и родителей

На портале Объясняем.рф рассказали, как будет работать единое расписание в российских школах, которое вводится с начала нового учебного года. Речь идет не о конкретном времени начала уроков, а о типовом шаблоне учебной недели - с рекомендациями по количеству и распределению предметов, объему домашних заданий и планированию учебной нагрузки.

Как пояснил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, в основе изменений лежат федеральные стандарты. На их базе каждая школа может составить собственное расписание, учитывая особенности коллектива, количество учеников и кадровую обеспеченность.

Зачем нужно единое расписание?

чтобы все школьники, независимо от региона, получали равный доступ к качественному образованию;

чтобы у детей, переезжающих из одного региона в другой, не возникало трудностей при переходе из школы в школу;

чтобы программы обучения соответствовали единым требованиям и были синхронизированы с экзаменационными заданиями (ОГЭ, ЕГЭ).

Что изменится для начальной школы?

уроки будут чередоваться по принципу "сложный - легкий": например, в один день русский язык и физкультура, в другой - математика и рисование;

между основными уроками и дополнительными занятиями предусмотрены перерывы не менее 30 минут;

объем домашнего задания будет ограничен в 1-м классе - до 1 часа, во 2-3-х - до 1,5 часа;

Что изменится для учеников средних и старших классов:

учебные программы будут максимально приближены к требованиям ОГЭ и ЕГЭ;

на ВПР и контрольные работы отведут не более 10 % учебного времени.

Однако отмечается, что новое расписание носит рекомендательный характер. Окончательное решение по организации рабочей недели остается за школой.