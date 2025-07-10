Многодетные родители рассказали о семейных традициях и воспитании

Общие хобби, совместные приключения и дружный круг стучащих в унисон сердец. Быть семьей — значит быть командой, считают супруги, удостоенные медали ордена «Родительская слава». В этом году в День семьи, любви и верности такую награду получили пять многодетных пар столицы. В их числе — Ирина и Павел Сбитневы. Рука об руку они идут почти 30 лет и воспитывают четверых сыновей.

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Супруги рассказали mos.ru, без чего не обойтись в воспитании мальчишек, почему в большой семье важен режим и как в заботе о детях не забыть о собственных мечтах.

Держаться за руки всю жизнь

Беречь, ценить и поддерживать друг друга Ирина и Павел Сбитневы пообещали еще в юности. Они встретились во дворе, когда им было по 13 лет, и с тех пор не расставались. Сейчас супругам 40 лет, и свою любовь они берегут уже больше половины жизни.

«Мы жили в соседних домах в Бирюлеве Восточном, но гуляли в разных компаниях и как-то зимой увиделись на горке. Я влюбился с первого взгляда. Даже имени ее не знал, но уже тогда почувствовал: она станет моей женой. Так и получилось. Мы познакомились, стали общаться, гулять за ручку, встречаться. А в 18 лет решили пожениться. Свадьба была пышная — с гостями и гуляньями. Затем съехались и начали налаживать быт», — рассказывает Павел Сбитнев.

Становиться родителями Ирина и Павел не спешили. Сперва решили получить образование. Павел поступил в Московский авиационно-технический институт (сейчас — Московский авиационный институт) и мечтал собирать двигатели самолетов, Ирина получала профессию воспитателя в педагогическом колледже № 15 (сейчас — Московский педагогический колледж). Но спустя время оба поняли: нужно что-то менять.

«Учеба не приносила радости, и мы решили кардинально изменить направления. Оба поступили в Московскую академию экономики и права. Защитив диплом, я стала работать бухгалтером, а супруг — менеджером. Появилась уверенность, стабильность, и мы поняли, что готовы к новой жизненной роли — родительству. В 2010 году родился наш первый сын Петр», — говорит Ирина Сбитнева.

Малыш привнес в будни супругов много счастливых моментов. Он дарил родителям улыбки, а они старались окружать его заботой и вниманием. Спустя два года счастья стало еще больше: у Ирины и Павла Сбитневых родился второй ребенок — сын Виктор. А в 2016-м судьба преподнесла им неожиданный подарок: в семье появились близнецы Федор и Константин.

«Помню, шла домой с УЗИ пешком и плакала. То ли от радости, то ли от переживаний. Сразу два малыша! Как справимся? Прихожу, рассказываю мужу, а он поддерживает, приободряет: у нас получится. И все сложилось, как надо. Самое большое волнение стало самым большим нашим счастьем. Ведь родительство — это про двоих. В семье важно все друг с другом разделять: готовку, уборку, бессонные ночи с малышами, школьные уроки, победы и поражения. Без понимания и взаимопомощи здесь не обойтись», — подчеркивает Ирина Сбитнева.

Спорт, музыка и крепкая дружба

Яркие зеленые часы отсчитывают минуты, в кухонное окно пробивается солнечный свет, а на плите гудит чайник, призывая всех на завтрак. Семья собирается за большим столом и проводит время за разговорами, заряжая друг друга настроением на день.

«Неспешное утро можно позволить себе только на каникулах. Когда у детей учеба, мы придерживаемся строгого режима. Первым встает супруг, затем будит ребят и везет их в школу. Он работает менеджером в банке до самого вечера. Я отвечаю за хозяйство, поэтому, проводив всю семью, принимаюсь за домашние дела. Уже к обеду ребята возвращаются домой, и мы вместе отправляемся на кружки и секции», — говорит Ирина Сбитнева.

Любимые увлечения ребята не оставляют и летом. 15-летний Петр занимается греблей на байдарках, 12-летний Виктор осваивает пулевую стрельбу, а близнецы Федор и Константин в свои девять лет учат английский язык и играют на пианино. Свободное время они стараются проводить вместе и не стесняются просить друг друга о помощи.

«Ссоры — это не про нас. Мы дружные и стараемся все делить поровну. Так нас воспитывают родители. Если меня попросили приготовить еду, я могу обратиться к младшим за помощью: что-то отнести, принести, помыть или почистить. Так и в уборке. Один приступает — остальные присоединяются. Помогаем друг другу и с уроками. Я делаю с младшими домашние задания по английскому языку. Меня же в учебе поддерживает папа. С ним решаем задачи по математике. Я перехожу в девятый класс и в будущем хочу связать жизнь с экономикой», — рассказывает Петр Сбитнев.

А вот среднему сыну Виктору Сбитневу больше по душе кулинария. Он главный помощник для родителей и брата на кухне.

«Мне нравится готовить. Пока пробую простые рецепты, умею варить и жарить. Люблю помогать близнецам с учебой и иногда прошу помощи у старшего брата. Вместе всё намного быстрее и проще», — отмечает Виктор Сбитнев.

В заботе и кроется главный ключик к счастью, считают многодетные родители. Они не просто учат детей помогать друг другу, а сами подают им пример, разделяя хлопоты на двоих.

«Взаимопомощь — основа семьи. Мы стараемся во всем поддерживать детей и быть для них опорой. Задача родителей, на наш взгляд, дать им хорошее образование, помочь раскрыть сильные стороны и привить лучшие качества, а еще позаботиться, чтобы на их пути было как можно меньше преград. Наши близнецы — дети с особенностями здоровья, и мы стараемся, чтобы каждый из них чувствовал себя комфортно, чем бы он ни занимался и к чему бы ни стремился. Им нельзя перенапрягаться, поэтому от серьезного спорта мы отказались, зато делаем успехи в музыке», — отмечает Павел Сбитнев.

Командный дух и беседы за ужином

Семья Сбитневых не представляет жизнь и без общих увлечений. Вместе они участвуют в районных спартакиадах, городских велогонках, состязаниях на лыжах и творческих конкурсах.

«Воспитывать четверых сыновей — значит быть готовым к приключениям и сюрпризам. С пеленок они активно изучают мир и стремятся покорить всевозможные высоты. С ними нам никогда не бывает скучно. Еще до рождения первенца мы мечтали о дочке, но с сыновьями поняли: вот оно, наше счастье, — в стертых коленках и всех видах игрушечного транспорта. С их взрослением менялись и мы. Теперь на всех у нас восемь велосипедов, лыжи и неуемная энергия. По возможности участвуем в соревнованиях, а в свободное время катаемся в парках и на даче», — говорит Павел Сбитнев.

Еще одно хобби многодетной семьи — путешествия. Вместе они отправляются изучать новые города и привозят с собой сувенирные тарелочки. Их Ирина бережно развешивает рядом со своими авторскими картинами — полотнами с вышивкой.

«Находить время на себя в большой семье непросто, но необходимо. Это может быть утро, когда домочадцы еще спят, или пара часов вечером, когда все уже уснули. Я, например, сажусь вышивать крестиком. Важно не забывать и друг о друге. Мы с мужем вместе 27 лет, но продолжаем ходить на свидания, чтобы отвлечься от забот и побыть наедине. При этом любим проводить время и всей семьей: пойти в парк, музей или посмотреть кино», — отмечает Ирина.

Кинопросмотры в семье Сбитневых — традиция. Она не требует попкорна или покупки билетов на сеанс. Нужно только включить телевизор в один из выходных и устроиться в обнимку на диване. Вместе семья проводит и вечера, собираясь за столом на ужин.

«Ждем, пока все придут домой, и садимся на кухне: едим и обсуждаем, как у кого прошел день. Вроде бы привычно, но в такие моменты чувствуешь особое тепло и сплоченность. Видишь, как дружны дети и все поддерживают друг друга. Значит, как родители мы всё делаем правильно. В этом нам позволила убедиться и почетная награда. Медаль ордена, которую мы получили в важный для нас праздник, дала нам понять, что мы на верном пути, и столица нас на нем поддерживает», — подчеркивает Ирина Сбитнева.

Многодетные семьи — гордость Москвы, и город разделяет их повседневные заботы. Помимо выплат на детей, семьи получают льготы и компенсации на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства, взносов за капремонт, покупку школьной формы, бесплатные лекарства и многое другое.

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