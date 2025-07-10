Зачем дети сами ограничивают использование своих смартфонов

Новое исследование показало, что дети ограничивают использование своих смартфонов для поддержания психического здоровья. Подростки все чаще делают перерывы, поскольку сами контролируют использование устройств, а не полагаются на родителей в соблюдении ограничений, удивляются эксперты.

Дети все чаще отрываются от своих смартфонов, чтобы лучше контролировать свое психическое здоровье, личную безопасность и концентрацию внимания, как показало свежее исследование.

По мнению экспертов, представители подрастающего поколения реагируют на растущие опасения по поводу того, что проводить слишком много времени в Интернете может быть вредно, беря под контроль свои собственные социальные сети и использование смартфонов, вместо того чтобы полагаться на родителей в установлении ограничений.

По данным исследовательской компании GWI, основанной на опросе 20 000 молодых людей и их родителей в 18 странах, с 2022 года число подростков в возрасте от 12 до 15 лет, которые делают перерывы в работе со смартфонами, компьютерами и iPad, выросло на 18-40%, пишет The Guardian.

Профессор Соня Ливингстон, директор центра "Цифровое будущее для детей" Лондонской школы экономики, сказала, что эти выводы были подтверждены результатами исследования. Согласно результатам исследования, дети и молодые люди пробуют различные способы управления тем, как их онлайн-жизнь влияет на их благополучие, в том числе делают перерыв в социальных сетях, отвлекаются от негатива в Интернете, ищут больше позитивного опыта в Интернете, а в некоторых случаях и вовсе отказываются от социальных сетей.

Ливингстон комментирует:

“Дети получают информацию – от своих родителей, средств массовой информации, из собственного опыта – о том, что чрезмерное использование социальных сетей не всегда полезно для них. Поэтому они экспериментируют с различными способами защиты своего благополучия, не желая полностью отказываться от социальных сетей. Я уверена, что они обсуждают друг с другом, что им подходит, и решают, что делать дальше”.

Дейзи Гринвелл, соучредительница Smartphone Free Childhood, отмечает, что все чаще обращается к молодым людям, которые “сомневаются в том, что взросление в Интернете неизбежно”.

Она сказала: “Мы регулярно слышим от подростков, которые изнурены необходимостью постоянно находиться на связи и которые решают отступить ради собственного психического здоровья. Многие из них осознают тот факт, что эти платформы не являются нейтральными. Они предназначены для манипулирования вниманием… Они осознают, что некоторые крупнейшие компании мира превращают их время, концентрацию и самоуважение в деньги. Перерыв в работе стал актом протеста.”

Это отражено в исследовании Ofcom. Отчет за 2024 год показал, что треть (33%) подростков в возрасте от восьми до 17 лет, которые находятся в Сети, считают, что проводят слишком много времени за экраном, в то время как другой опрос показал, что 47% подростков в возрасте от 16 до 24 лет, которые пользуются социальными сетями, отключают уведомления и используют “не беспокоить”. режиме, увеличившись с 40% в 2023 году и по сравнению с 28% пользователей старшего возраста.

Тридцать четыре процента молодых людей с большей вероятностью намеренно отказались бы от социальных сетей (по сравнению с 23%, которые заявили, что не стали бы этого делать), 29% удалили бы приложения, потому что тратят на них слишком много времени (по сравнению с 19%, которые не стали бы), и 24% сделали бы это. удаляют приложения из-за своего психического здоровья (по сравнению с 13%, которые не стали бы этого делать).

Дэвид Эллис, профессор поведенческих наук в Университете Бата, отметил, что подростки, возможно, открыли для себя функции, которые позволяют людям контролировать свое время в социальных сетях и на смартфонах быстрее, чем их родители, хотя доказательства того, что эти функции меняют поведение в долгосрочной перспективе, неоднозначны, сказал он.

Эллис подчеркивает:

“Если кто-то собирается проводить меньше времени, сидя перед экраном, и вместо этого повысить уровень физической активности, то большинство людей, вероятно, воспримут это как положительный момент. С другой стороны, это время можно заменить чем-то другим, менее полезным”.

Молодые люди в возрасте от 18 до 25 лет, которые ранее беседовали с The Guardian, заявили, что, по их мнению, “поколение их родителей понятия не имеет” и слишком рано предоставило им слишком широкий доступ к смартфонам, в то время как некоторые из них заявили, что ограничат доступ к своим собственным детям до тех пор, пока они не станут подростками.

Недавний опрос показал, что почти половина молодых людей предпочла бы жить в мире, где не существует Интернета, и такая же доля поддержала бы введение цифрового комендантского часа, в то время как более трех четвертей стали хуже относиться к себе после использования социальных сетей.

Исследование GWI также показало, что зависимость от социальных сетей входит в тройку главных страхов родителей за своих детей из списка, включающего изменение климата, войну и стоимость жилья, в то время как 8% заявили, что стали жестче относиться к ограничениям экранного времени после просмотра популярного шоу Netflix "Подростковый возраст" об опасностях женоненавистничества в Интернете.