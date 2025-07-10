Филолог назвал этические ошибки, которые встречаются на ЕГЭ

В Сети раскручивается дискуссия об этике на Едином государственном экзамене. А началось все с мнения, которое высказала лингвист Светлана Гурьянова. По ее словам, использование иностранных слов (в случаях, когда у них есть общеупотребительные аналоги в русском языке и когда эти слова не зафиксированы в нормативных словарях русского языка) будет интерпретироваться как этическая ошибка. Лавиной пошли фейковые новости, что все без исключения иностранные слова запрещены на ЕГЭ. Кто-то писал, что школьников штрафовали и снижали оценки за их использование.

© Российская газета

Какие еще слова и выражения будут отнесены к этому виду ошибок, и что нужно делать, чтобы успешно сдать экзамен по русскому языку, рассказал "РГ" председатель Филологического совета Тотального диктанта, научный сотрудник института русского языка РАН Владимир Пахомов.

Как подчеркнул русист, Светлана Гурьянова лишь имела в виду, что не стоит на ЕГЭ в сочинении употреблять такие слова, как "рофл", "кринж", "траблы" и подобные. У молодежных жаргонизмов есть синонимы в русском литературном языке.

"Грамотному школьнику это и так очевидно. Но теперь это ограничение имеет под собой законодательную основу, - заявил Владимир Пахомов "РГ". - Никакого запрета на использование всех иностранных слов вообще-то нет. Само слово "экзамен" - иностранное".

К другим этическим ошибкам на ЕГЭ относится оскорбление автора текста. Например, если вдруг школьник напишет, что "Толстой - … (нехороший человек), раз написал такое произведение".

Также к этическим ошибкам на экзамене отнесут и нарушения законодательства Российской Федерации. Если, скажем, в тексте используются высказывания, оправдывающие фашизм, пропагандирующие экстремизм.

Для успешной сдачи письменного задания по ЕГЭ Пахомов посоветовал внимательнее относиться ко всем словам, которые школьник использует: и к русским, и к старым заимствованиям, и к новым заимствованиям.