Министр рассказал, случались ли серьезные происшествия в ходе ОГЭ и ЕГЭ

Каких-либо серьезных происшествий при проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не зафиксировано, вопросы безопасности были первостепенными. Об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по вопросам образования в Кремле.

"Спокойно прошел единый государственный экзамен и основной государственный экзамен. Каких-то серьезных происшествий не было. Мы большое внимание уделили вопросам безопасности. Обошлось без каких-то серьезных происшествий, и впредь вопросам безопасности будем уделять самое пристальное внимание", - сказал он.