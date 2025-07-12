Средний балл по ЕГЭ вырос по шести предметам

За последние четыре года средний балл Единого государственного экзамена (ЕГЭ) вырос по шести предметам. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Рособрнадзора.

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Агентство провело анализ показателей сдачи среди школьников в 2022 и 2025 годах.

Согласно аналитике, средний балл по математике вырос с 56,9 до 62,1, по биологии — с 50,1 до 54,5, по физике — с 54,1 до 61,8, по химии — с 54,2 до 58,2, по литературе — с 60,7 до 61,9, а также по географии — с 54,6 до 54,9.

При этом средний балл по русскому языку в 2025 году составил 60,7, что на 7,6 ниже показателей 2022 года. Помимо этого, средний балл упал по обществознанию — с 59,9 до 53,6. Заметное снижение также наблюдается по английскому языку, где средний балл упал с 73,3 до 64,1.

В публикации говорится, что за последние четыре года у школьников снизился интерес к сдаче ЕГЭ по английскому языку, обществознанию и литературе.

До этого министр просвещения РФ Сергей Кравцов на совещании по вопросам образования в Кремле заявил, что серьезных происшествий при проведении ОГЭ и ЕГЭ в 2025 году не зафиксировано. По его словам, период сдачи экзаменов прошел спокойно.