Врачи напомнили о важности питьевого режима для детей в жару

Жара, которая установилась в Москве и Подмосковье, может быть опасна для здоровья, особенно для детей. Родителям необходимо следить за признаками обезвоживания ребенка, а также обеспечить оптимальный питьевой режим.

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Недостаток жидкости в организме детей способен привести к слабости и головокружению, причем эти симптомы проявляются быстрее, чем у взрослых. Из-за жары ребенок может перегреться и получить тепловой удар, на это указывает ухудшение концентрации внимания и настроения.

«На обезвоживание указывают сухость губ и языка, редкие походы в туалет - менее четырех раз в день, темный цвет мочи, капризность и вялость, плач без слез, при этом глаза будут впавшими, окруженными синевой», - передает 360.ru слова директора Научно-исследовательского клинического института детства Нисо Одинаевой.

Врач напомнила о нормах питьевого режима для детей разного возраста. Ребенку до 3 лет необходимо выпивать до пяти стаканов жидкости в день, в возрасте 4-8 лет - семь стаканов, а школьнику - до восьми. Самое главное - это предлагать воду детям, так как они не всегда испытывают осознанное желание пить.

«Яркая бутылочка с любимым героем, ломтики фруктов в воде для вкуса, "соревнования", кто выпьет больше за день, личный пример и другие маленькие хитрости помогут приучить ребенка пить воду», - добавил педиатр Георгий Цуркин.

Взрослым желательно пить обычную и минеральную воду, холодный чай без сахара, домашние квас, компот и морс, кисломолочные продукты. Не стоит употреблять в жару алкоголь, соки, покупной квас, газировки и питьевые йогурты.