«Госуслуги» помогут спланировать и родить ребенка

До конца текущего года на портале Госуслуг появится 35 новых функций, которые помогут гражданам в различных жизненных ситуациях. В том числе, будет создан раздел, посвященный планированию и рождению ребенка. Об этом сообщила заместитель председателя Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, Ольга Занко («Единая Россия»).

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«Это именно то, о чем просила в своем депутатском запросе Правительство РФ. Рада, что инициатива нашла поддержку. Как мама, которая чуть больше года назад сама прошла через все этапы — от планирования беременности до первых дней с малышом — знаю, как много вопросов и тревог возникает у будущих родителей. Особенно у тех, кто живет в малых городах и селах, где не всегда есть доступ к качественной информации и специалистам. Более того, в Интернете информация иногда противоречит друг другу», – написала депутат в своем Телеграм-канале.

По ее мнению, этот сервис станет надежным помощником для тысяч родителей.