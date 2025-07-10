Как понять, что ребенок подвергается насилию

Муж российской актрисы Дарьи Песковой в течение нескольких лет насиловал ее дочь. Это началось, когда девочке было всего 10 лет, и продолжалось вплоть до ее 15-летия. О произошедшем Пескова узнала только через пять лет, и сразу же развелась с мужем. По ее словам, теперь она видит, что «звоночков» было очень много, — например, дочь часто срывалась на своего кота. По каким признакам можно понять, что ребенок подвергается насилию, и как вести себя, когда вскрылся данный факт, выясняла «Вечерняя Москва».

Признаки насилия над ребенком

По словам врача-психиатра, психотерапевта Елизаветы Жестковой, сексуальное и сексуализированное насилие в семьях происходит чаще, чем нам кажется. Иногда даже мамы догадываются о том, что над их детьми было насилие, но закрывают на это глаза.

Огромный процент девочек (мальчики — реже) сталкивается с насилием со стороны близких родственников, например, отца, отчима, дяди, дедушки или старшего брата, — сообщила эксперт. — Причем домогательства не так часто доходят до половых актов с ребенком, а вот сексуализированное насилие, когда взрослые трогают, смотрят на половые органы детей, бывает очень часто.

Во многих случаях насилие над детьми очень сложно заподозрить. При этом, чем младше ребенок — тем задача тяжелее, отметила психотерапевт.

Чем меньше ребенку лет, тем труднее распознать насилие. Но если быть внимательными к своему ребенку, быть с ним в хороших и близких отношениях, знать его внутренний мир и переживания, то, скорее всего, родители сразу поймут, что происходит что-то неладное, — уверена Жесткова.

Признаки у детей младшего возраста

Среди признаков у маленьких детей, если по отношению к ним совершили насилие, могут наблюдаться:

нарушение сна;

внезапно появившийся ночной энурез;

проблемы в школе — они начинают плохо учиться.

Признаки у детей постарше

По мнению специалиста, по поведению детей старшего возраста заподозрить совершенное насилие намного проще. У них начинают проявляться следующие признаки:

аутоагрессия и тревога;

селфхарм;

агрессия по отношению к окружающим или животным;

резкая смена поведения.

Родителям важно обращать внимание на поведение своего ребенка, особенно если он вдруг кардинально изменилось. Например, девочка была веселая, общительная и активная, а потом замкнулась, стала мрачной, начала носить темную одежду, странный макияж, — описала собеседница «ВМ». — Кроме того, часто дети вымещают свою внутреннюю боль на друзьях или близких.

Что делать, если заметил эти изменения в ребенке

По словам детского и семейного психолога Натальи Наумовой, когда ребенок подвергается сексуальному насилию со стороны взрослого человека, в большинстве случаев он хочет рассказать об этом, но чаще всего боится.

Родителям или другому значимому взрослому, например, бабушке. Многие дети пытаются начать разговор, но не могут, — заверила собеседница «ВМ».

Если все же родителям удалось узнать о такой страшной ситуации, важно:

оградить ребенка от насильника и больше никогда не оставлять наедине с этим человеком;

поддержать ребенка и обеспечить полную защиту;

показать, как он ценен, важен и любим;

обнять его и пообещать, что не дадите его никому в обиду;

не ставить под сомнение его слова.

Даже если ребенок врет, он раскается и скажет правду, например, что это была проверка родителей на их любовь к нему, — пояснила Наумова.

Родителям важно выстраивать с ребенком доверительные отношения, не критиковать, не наказывать, не пугать своими насмешками или небрежным отношением, добавила детский психолог.

Однако жизнь не идеальная, поэтому родители могут допускать ошибки. Но необходимо как можно чаще разговаривать со своими детьми, уметь слушать и слышать, находить возможность общаться хотя бы час в день наедине. В это время нужно предлагать ребенку поделиться с мамой или папой всем, чем он хочет, не воспитывать его, а играть и общаться, — порекомендовала Наумова.

Жесткова в свою очередь посоветовала проконсультироваться с психологом или психиатром, если родители видят, что ребенок вдруг изменился в поведении.

Кроме того, не нужно оставлять маленьких детей, особенно девочек, наедине с отчимом, а также с другими родственниками или друзьями семьи мужского пола, если они склонны к агрессии или проявляют чрезмерное внимание к ребенку. Лучше всегда быть внимательными и лишний раз присмотреться, — подчеркнула Жесткова.

Отпуская ребенка одного на улицу, необходимо научить его базовым методам защиты, чтобы он смог предупредить нападение и спасти свою жизнь. Подробнее о том, как уберечь ребенка от маньяка и чему каждый родитель должен научить своих детей для их безопасности, — в материале «Вечерней Москвы».