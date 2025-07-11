Эксперт объяснил, как помочь ребенку вернуться к учебе после каникул

Академический директор сети билингвальных детских садов и школ Discovery Мария Вавилова в беседе с изданием «Вести Подмосковья» рассказала, как подготовить юного школьника к возвращению в учебный ритм после летних каникул.

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«Важно уделить внимание режиму дня. Летом дети часто ложатся спать поздно, подолгу сидят за гаджетами — свободный распорядок дня снижает работоспособность и ухудшает внимание. Во время каникул стоит придерживаться графика, близкого к школьному: вставать утром, есть в одно и то же время, ложиться спать пораньше — так организму будет легче вернуться к нагрузкам в сентябре», — посоветовала специалист.

Также она порекомендовала сократить использование гаджетов и вернуть в привычку чтение. Можно предложить ребенку читать вслух хотя бы час в день - такое занятие развивает речь, внимание и аналитическое мышление. Летом полезно повторять пройденный материал в игровой форме.

Если ребенок готовится стать первоклассником, важно уделить внимание базовым знаниям и навыкам, без которых не обойтись в первые учебные дни.

«Ребенок должен уметь называть свое имя, адрес, имена родителей. Хорошо, если он знает буквы и звуки, может читать простые слова по слогам, различать числа от 1 до 10, сравнивать их по величине и называть основные геометрические фигуры. Не стоит стремиться к беглому чтению или тренировать сложные примеры — в этом возрасте важны понимание и уверенность в базовых навыках. Рисование, штриховка, аппликации, собирание пазлов и конструктора — все это готовит руку к письму и развивает координацию», — подчеркнула специалист Вавилова.

Будущий первоклашка должен уметь ясно выражать свои мысли, пересказывать короткие истории и отвечать на вопросы. Пригодятся и социальные навыки, умение вести себя в коллективе, соблюдать простые правила в общественных местах.