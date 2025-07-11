С какого возраста пора выдавать детям карманные деньги

Большинство родителей считают, что давать ребёнку карманные деньги стоит с девяти лет. При этом чаще всего сумма не превышает 1—5 тысяч рублей в месяц, а почти каждый второй взрослый признаёт, что сам нуждается в улучшении финансовой дисциплины.

Согласно исследованию группы «Ренессанс страхование», данными которого располагают «Известия», большинство российских родителей полагают, что оптимальный возраст для начала выдачи карманных денег — от девяти до 14 лет.

Размеры ежемесячных выплат также варьируются: 41% родителей дают детям не более 1 тыс. рублей, 46% — от 1 до 5 тыс. рублей, а 13% — от 5 до 10 тыс. рублей.

Однако только 48% родителей обучают детей финансовой грамотности или планируют это делать.

Интересно, что 30% родителей признают: сами подают детям плохой пример в обращении с деньгами. Только 23% называют себя бережливыми, а 46% стараются демонстрировать финансовую ответственность.

Согласно исследованию почти годовой давности, 42% россиян начинают выдавать детям деньги на карманные расходы с пяти — семи лет.