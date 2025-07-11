Эксперты рассказали о пользе и вреде гаджетов для детей

Цифровая среда - неотъемлемая часть современного воспитания и образования. Она приносит с собой как значительные преимущества, так и определённые риски, влияющие на развитие и психоэмоциональное состояние ребенка. Специалисты Центра реабилитации "Царицыно" рассказали "РГ", как найти "золотую" середину в использовании технологий и не навредить.

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Польза

Одним из ярких примеров является использование технологий виртуальной реальности. С помощью VR-игр и симуляций специалисты реабилитационных центров могут создавать безопасную и увлекательную среду для тренировок социальных навыков, восстановления функций рук и ног, отработки принятия решений в различных ситуациях.

"Сочетать компьютерную игру и адаптивную тренировку помогает виртуальный тренажер "Девирта-Делфи". В её основе лежит технология распознавания движений. Ребенок "погружается" в искусственный трехмерный мир, где должен выполнить упражнения, интенсивность которых регулируется с помощью сенсорных датчиков", - рассказала врач лечебной физической культуры Центра реабилитации "Царицыно" Анастасия Герилива.

Увлекательный игровой процесс предлагает тренажёр с биологической обратной связью "Аника", который становится незаменимым инструментом, помогая юным москвичам восстанавливать мелкую моторику и координацию движений.

"Тренажер состоит из программного обеспечения и перчатки с датчиками. Выбираем игру с целью формирования определенных двигательных паттернов и благодаря удобному интерфейсу можем "включать" и "выключать" разные пальцы. Ребенок видит свои успехи на экране компьютера", - добавила специалист.

Сегодня существует множество приложений, которые могут существенно помочь детям в обучении, охватывая различные аспекты образования от математики до чтения и изучения языков. Эти приложения используют игровые элементы, интерактивные задания и адаптивные методики, что делает процесс обучения более увлекательным и эффективным.

Некоторые из них предлагают образовательные игры, которые развивают логическое мышление и навыки решения задач. Другие - помогают улучшить навыки чтения и письма с использованием интерактивных уроков и заданий.

"Не спешите ругать ребенка за сидение за компьютером. Из цифровой среды можно извлечь пользу, вопрос в балансе. Ролевые игры позволяют погружаться в вымышленные миры и развивать персонажей. Шутеры способствуют развитию реакций и моторики, так как игроки вынуждены быстро реагировать на изменяющиеся игровые условия. Подобные занятия могут развивать навыки борьбы со стрессом, учить работать в команде и принимать решения в условиях неопределенности", - подчеркнул психолог Центра реабилитации "Царицыно" Ахмед Гойюсубов.

Вред

Цифровая среда - это мощный инструмент, но важно помнить о мерах предосторожности и контроле, чтобы избежать негативных последствий. Зависимость от технологий становится настоящей проблемой современности. Нарушение режима дня, снижение физической активности, повышенная тревожность - все это последствия чрезмерного времени, проведенного за экранами. Долгое нахождение в сети может негативно сказаться на зрении и привести к проблемам с социальной адаптацией, поскольку живое общение уходит на второй план.

Важно установить четкие правила по использованию гаджетов. Родители должны контролировать время, проведенное детьми за экранами, поощрять занятия физической активностью и общение с окружающими. Специальные фильтры и приложения помогут родителям следить за контентом, который смотрит их ребенок.

"Не запрещайте резко и категорично, не отнимайте гаджет силой, лучше предложите альтернативное занятие. Это будет удаваться лучше, если родители не используют гаджеты, как единственный способ занять ребенка. Снизьте их важность - не применяйте компьютерные игры как наказание или поощрение. Если ребенку показать, что в настоящим мире все его действия тоже приводят к значимым для него достижениям, тогда он легко научиться переключаться", - объяснил психолог.

В системе социальной защиты Москвы работают восемь реабилитационно-образовательных и десять реабилитационных центров, в которых дети и взрослые москвичи с инвалидностью проходят комплексную реабилитацию. Подробнее о работе каждого центра можно узнать на странице центров Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы.