Путин дал поручения по запуску "детской книжной карты"
Правительство РФ должно к 10 октября выполнить ряд поручений, касающихся реализации программы "детский книжной карты" для семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно. Их перечень опубликован на сайте Кремля.
Так, президент Владимир Путин поручил кабмину:
- определить ведомство, которое будет координировать работу программы;
- установить номинал карты в размере 3 тыс. рублей;
- определить механизм отбора книг, которые можно будет купить с помощью карты.
Поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое президент провел 5 июня.
Тогда Владимир Путин предложил "по аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта".
«Издания, которые можно будет приобрести с помощью детской книжной карты, должны отбираться признанными экспертами: известными литераторами, детскими психологами, специалистами дошкольного образования и воспитания. А издательствам, решившим участвовать в программе, надо будет ориентироваться на разумные ценовые параметры, чтобы номинала одной карты хватало на покупку не менее десяти книг», — сказал глава государства.