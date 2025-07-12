Путин дал поручения по запуску "детской книжной карты"

Правительство РФ должно к 10 октября выполнить ряд поручений, касающихся реализации программы "детский книжной карты" для семей, имеющих детей в возрасте от 3 до 6 лет включительно. Их перечень опубликован на сайте Кремля.

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Так, президент Владимир Путин поручил кабмину:

определить ведомство, которое будет координировать работу программы;

установить номинал карты в размере 3 тыс. рублей;

определить механизм отбора книг, которые можно будет купить с помощью карты.

Поручения даны по итогам заседания Совета по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов России, которое президент провел 5 июня.

Тогда Владимир Путин предложил "по аналогии с Пушкинской картой, которая дает возможность школьникам посещать музеи, театры, кино, выставки, с 2026 года запустить программу "Детская книжная карта".