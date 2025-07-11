С чего начать детский бизнес и как родители могут помочь

Просить карманные деньги у родителей - прошлый век, считают современные подростки. Многие стремятся подрабатывать самостоятельно. Но по закону официально трудоустраиваться в организацию можно только с 14 лет, и с определенными ограничениями. Но можно открыть свое - пусть и небольшое - дело. Как? Разбираемся с доцентом Высшей школы бизнеса ВШЭ, академическим руководителем программы "Управление бизнесом" Дмитрием Кнатько.

Детский бизнес - не только способ заработать карманные деньги, но и мощный инструмент для развития важных навыков: от финансовой грамотности до креативного мышления, - уверен Дмитрий Кнатько. - Однако перед стартом важно правильно выбрать нишу, чтобы не столкнуться с юридическими ограничениями. И если у ребенка есть предпринимательская жилка, то с помощью родителей можно "прокачать" этот навык и даже открыть стартап.

Как подобрать бизнес-идею, которая заинтересует ребенка, и что поможет юному предпринимателю добиться успеха?

Шаги и фильтры

В первую очередь, нужно, чтобы все было по закону. Вот важные шаги, которые обязательно нужно сделать:

Шаг 1 - стоп-фильтр

Открываем ст. 265 ТК РФ и вычеркиваем темы, где несовершеннолетних быть не должно: алкоголь, табак, азарт, подземные и строительные работы, вредные производства, тяжелые грузы. Все, что может навредить здоровью или нравственности ребенка, уходит в "корзину".

Шаг 2 - хобби-радар

Смотрим, чем ребенок увлечен и горит. Есть ли рядом наставник, время после уроков и доступные материалы? Из этого круга могут родиться первые бизнес-гипотезы.

Шаг 3 - мини-рынок

Помогаем ребенку проверить идею на живых людях: опрос в чате, пробная продажа на школьной ярмарке, пост в соцсетях. Если появляются заказы - ниша дышит.

Вот пример: на предпринимательском треке конкурса "Высший пилотаж" команда школьников-флорболистов, страдавшая от неудобных сумок для снаряжения, сшила на труде собственную отличную модель. Сначала сумки купили их друзья, потом подтянулись незнакомые спортсмены - и спрос подтвердился без маркетинговых исследований.

Шаг 4 - юридический фильтр

До 14 лет все договоры подписывают родители. С 14 до 17 лет подросток может оформить самозанятость или стать индивидуальным предпринимателем, но с нотариальным согласием родителей. Работать при этом разрешается не более 24/35 часов в неделю и, конечно, не в ущерб учебе.

От идеи до работы

Предпринимательский проект для ребенка - это полоса личных открытий: уверенность, финансовая грамотность, умение говорить с людьми. Задача взрослых - не вписать туда свои нереализованные мечты, как часто бывает, а раскрыть потенциал ребенка и остаться рядом "на случай шторма".

На этапе рождения идеи проекта

Важно не становиться единственной фокус-группой. Вместо вердикта "это классно/это ерунда" задайте навигационные вопросы: "кто бы еще это купил, как думаешь?" "чем твой продукт лучше?". Помогите ребенку выйти к реальной аудитории: одноклассникам, подписчикам, друзьям по кружку.

На этапе запуска

Дайте минимальный ресурс (первые материалы, счет в банке) и покажите, как его считать. Но не нужно превращаться в бездонный кошелек. Пусть ребенок видит себестоимость и прибыль и учится нести ответственность. Есть такое выражение: "Предпринимательство - это погоня за возможностью без оглядки на доступные ресурсы". Ребенок должен почувствовать дефицит и придумать, как его преодолеть.

На этапе реальной работы предпринимателя

Старайтесь оставаться ментором, а не начальником ребенка. Если есть вопросы с налоговым приложением, с договором, с кризисной ситуацией - обсуждайте и помогайте, но решения должен принимать юный предприниматель. В целом ваша задача - поддерживать внутренний огонь ребенка и развивать ответственность.

Стартап на старте

Предпринимательство для ребенка - это универсальный тренажер навыков, которые пригодятся на всю жизнь. Через собственное дело ребенок учится ответственности - соблюдать сроки и отвечать за качество, финансовой грамотности - понимать, куда уходят деньги и откуда берется прибыль, коммуникации - продавать, договариваться и слышать клиента, - поясняет Дмитрий Кнатько. - Постоянные неожиданные задачи прокачивают критическое и творческое мышление, а проект в команде дает уроки лидерства. Все это формирует уверенность в себе и желание действовать, что подтверждается и рядом эмпирических исследований.

Что делать, чтобы интерес не угас? Связывайте проект с увлечениями ребенка: любит лошадей - придумайте конный сервис, увлечен электроникой - соберите гаджет. Важно помнить, что в предпринимательстве приходится постоянно работать в условиях неопределенности, а это и взрослых может сбить с пути. Чтобы не дать ребенку испугаться неожиданных поворотов, помогите поделить большой путь на небольшие этапы. И радуйтесь даже маленьким достижениям: от первого лайка - к первому заказу и первой прибыли.

Еще один важный момент - борьба со страхом провала. Родители часто ругают детей за неудачи в школе, и это тоже неправильно. Но и в предпринимательстве такое просто недопустимо. Помогайте детям воспринимать их неудачи не как провалы, а как своеобразные "уроки", кейсы, из которых можно и нужно делать выводы и менять свои предположения для создания лучших продуктов.

Не забывайте следить за балансом между учебой, предпринимательством и отдыхом. У ребенка должно быть время для восстановления. Подскажите, как изначально выстраивать проект так, чтобы автоматизировать или делегировать часть задач. Ну и не забывайте регулярно поддерживать интерес ребенка через новые знания и впечатления - за счет обучения на мастер-классах, участия в летних школах и бизнес-лагерях.