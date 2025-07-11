Эксперт объяснил, зачем школам нужны профильные направления

Образовательные учреждения самостоятельно выбирают специализацию для 10-11 классов.

Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» рассказал директор Центра развития образования Высшей школы государственного управления Президентской академии, член-корреспондент Российской академии образования, профессор, доктор педагогических наук Владимир Блинов.

«Обычно создаётся некое количество 10-11 классов, они, как правило, оформляются в качестве профильных, а общеобразовательные не делаются. Вроде бы всё по желанию, но так или иначе мы обязательно столкнёмся с проблемой выбора, потому что всего предусматривается пять направлений, а внутри, например, гуманитарного может быть класс более литературный или связанный с журналистикой. Уже с таким вот приближением к некой профессиональной деятельности. И в рамках одной школы не может быть такого большого количества классов, или это должна быть очень большая школа, что редкость. Это решает сама школа в соответствии с уставом, совместно с родителями. Где-то у директора в столе лежит соответствующий документ. Не существует обязательства, чтобы хотя бы один был непрофильным. Кроме всего прочего, школы борются за средний балл и за повышение успеваемости. Наличие исключительно профильных классов способствует этой бюрократической задаче, в общем-то, не научить, а отобрать и искусственно повысить балл, избавиться от нежелательных детей».

Ранее в Госдуме рассказали о жалобах на отказ в приёме в профильные 10-е классы. По словам члена комитета по просвещению Анны Скрозниковой, с 2023 года образовательные учреждения имеют право организовывать профильные классы, в которые учащиеся поступают на конкурсной основе. В таком случае отказ от приёма школьника, который не набрал проходной балл, считается законным. Однако родители могут обратиться в департамент образования с требованием открыть общеобразовательный класс, в который обязаны принимать всех учеников без отбора, отметила она.