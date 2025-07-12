Психолог объяснил, почему отсутствие желания играть с ребенком — норма

Многие родители втайне чувствуют вину за то, что не получают удовольствия от детских игр. Вернувшись с работы, хочется тишины и покоя, но вместо этого раздается просьба: «Поиграй со мной». Эти слова вызывают внутреннее напряжение, а иногда и раздражение. По словам психолога Майи Андрияничевой, это – абсолютно нормально и вовсе не говорит о том, что человек – плохой родитель.

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Как объясняет специалист в беседе с Тульской службой новостей, не все взрослые получают удовольствие от игр. У всех разный уровень энергии, интересы и темперамент. Одни с увлечением строят города из конструктора, другие устают через пять минут игры в «дочки-матери». Но любовь к ребенку не измеряется энтузиазмом в играх. Гораздо важнее – искренняя поддержка, внимание к чувствам и интерес к жизни малыша. Не стоит заставлять себя играть через силу: дети чувствуют фальшь. Присутствие рядом и живой контакт – вот что действительно ценно.

Часто родители жалуются, что у них нет времени. Работа, дом, быт – и день прошел. Однако психолог предлагает задать себе вопрос: действительно ли нет времени или просто есть другие приоритеты? Иногда мы оправдываемся делами, а на самом деле боимся признать, что нам просто не хочется. И в этом нет ничего страшного. Даже 15 – 20 минут искреннего внимания без телефонов и отвлечений могут заменить часы поверхностного общения. Если же сил нет совсем – не корите себя. Бывают периоды, когда родители эмоционально истощены. Это не навсегда, и это часть родительства.

Важно помнить, что дети не ждут идеальности. Им нужны не актеры, а живые родители – с заботой, смехом, усталостью и любовью. Универсальной нормы «времени с ребенком» не существует. Главное быть рядом по-настоящему. Когда вы смотрите вместе мультфильм, обсуждаете героев, смеетесь – это и есть ценный контакт. Качество всегда важнее количества.

Если вы не любите играть, но хотите быть ближе, есть множество способов наладить связь. Вместо активной игры можно полежать в «домике из подушек», поготовить вместе, прогуляться или просто поболтать перед сном. Честный разговор тоже поможет: «Я устала, но потом мы с тобой обязательно что-то сделаем». Дети это понимают, особенно если чувствуют, что вы рядом эмоционально.

По словам психолога, чувство вины не мотивирует, а только отнимает силы. Лучше признаться себе и ребенку честно: «Я сейчас не могу или не хочу играть, но я тебя люблю».

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