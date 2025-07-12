Кто и зачем предложил снизить брачный возраст с 18 до 16 лет

Депутаты предложили снизить брачный возраст с 18 до 16 лет даже без отсутствия уважительной причины. Этой мерой они хотят поддержать девушек, забеременевших еще в школе. Подробнее об инициативе — в материале «Вечерней Москвы».

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Снизить брачный возраст предложил депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия православная» Михаил Иванов. Журналистам издания «Абзац» он объяснил, что инициатива обусловлена увеличением числа беременностей среди несовершеннолетних. Депутат считает, что снижение брачного возраста позволит молодым людям заключать брак без лишних бюрократических препятствий, венчаться в церкви (что невозможно без официальной женитьбы) и воспитывать ребенка в полноценной семье.

Сегодня тысячи юных девочек становятся матерями, но при этом не могут официально создать семью, получить государственную поддержку и социальные гарантии. Это несправедливо и усугубляет их положение. Ранние браки — это не просто формальность. Это вопрос ответственности, духовных ценностей и демографического будущего страны, — сказал Иванов.

Еще в беседе с журналистами депутат подчеркнул необходимость создания условий, при которых каждая беременность завершалась бы рождением ребенка, а молодые семьи ощущали бы поддержку, а не осуждение. Он отметил, что этот вопрос, конечно, требует взвешенного подхода, но при этом выразил уверенность в том, что, если молодые люди сознательно выбирают семейную жизнь, государство должно их поддерживать.

Еще Иванов считает, что в паспорта россиян следует вернуть обязательные отметки о браке и рождении детей. Впрочем, эта инициатива в обществе осталась почти незамеченной. А вот предложение снизить брачный возраст до 16 лет вызвало бурную дискуссию.

Для начала разберемся, во сколько лет действительно можно выходить замуж и жениться в России. Согласно статье 13 Семейного кодекса РФ, брачный возраст устанавливается в 18 лет. Но при наличии уважительных причин органы местного самоуправления по месту жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак гражданам, достигшим 16 лет. Кроме того, органы субъектов РФ могут установить порядок и условия, при наличии которых вступление в брак в виде исключения с учетом особых обстоятельств может быть разрешено даже до достижения 16 лет.

В каких обстоятельствах органы местного самоуправления могут разрешить жениться или выйти замуж до наступления 18 лет? На портале «Госуслуги» приведен следующий список: беременность или рождение ребенка, фактически сложившиеся брачные отношения, призыв на срочную военную службу, угроза жизни будущим супругам, сложная жизненная ситуация. Соответственно, девушка, забеременевшая в 16 лет, может выйти замуж (такое, кстати, нередко показывают в скандально известной передаче «Беременна в 16»). Но для этого нужно подать заявление в орган местного самоуправления по месту жительства, приложить документы, доказывающие наличие особых обстоятельств, а также приложить согласие родителя (опекуна) на брак. То есть мама или папа подростка могут и не разрешить жениться или выходить замуж, даже если невеста беременна или жениха скоро заберут в армию.

Кроме того, разрешение на брак органы местного самоуправления могут не давать несколько недель. По мнению депутата, это тормозит появление молодых семей.

Новость вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. Самые «залайканные» комментарии звучат так: «Чтоб вступать в брак и создавать семью, неплохо бы за спиной иметь что-то кроме девяти оконченных классов. А так, ни кола ни двора, толком ничему не обучившись, а уже семью создавать», «По глупости выходят замуж, а потом браков в стране больше, чем разводов». Это, кстати, правда. В конце прошлого года советник генерального директора Всероссийского центра изучения общественного мнения Елена Михайлова доложила, что соотношение количества разводов и заключаемых браков в нашей стране достигло максимального значения. На десять новых бракосочетаний приходилось порядка восьми разводов. Стоит ли ожидать крепкого союза от подростков?

Кандидат психологических наук, детский и семейный психолог Наталья Искра считает инициативу депутата бесполезной. Брак, заключенный в 16 лет, вряд ли продлится долго и счастливо. Наталья рассказала «Вечерней Москве», что это связано с физиологическими особенностями организма.

По сегодняшним научным данным, лобные доли достигают необходимых для взрослого человека размеров к 21 году. Поэтому импульсивность поступков снижается тоже к этому возрасту. До 21 года сложно представить себе, что человек может стабильно заботиться о себе и о своих детях. Предполагаю, что в молодой семье в связи с неготовностью к родительству может чаще встречаться психологическое и физическое насилие над детьми, которое в подростковом возрасте будет проецировать полученный семейный опыт на свое окружение, — предупреждает Искра.

Правда, по мнению психолога, принятие такой меры действительно может помочь поднять рождаемость.

Но это приведет и к снижению уровня культуры и образования, повышению роста семейного насилия, а в перспективе — росту преступности. Девушка, которая родила в 17 лет, вероятно, не получит высшего образования, будет зависима от мужа или других родственников. Ребенок будет воспитываться человеком зависимым и без образования. А для детей важны эмоциональная стабильность матери и ее возможность внести свой вклад в обеспечение семьи, самореализоваться, — отмечает Искра.

Доцент Финансового университета Елена Воронова считает, что снижение брачного возраста, возможно, и повысит рождаемость, но не обеспечит укрепления института семьи.

Как родитель двух несовершеннолетних детей, могу сказать, что прежде всего думаю о том, чтобы дать дочерям достойное образование. А учиться или заниматься карьерой, имея маленького ребенка, крайне сложно. Можно в данном случае прибегнуть к помощи бабушек и дедушек, но ведь очень хочется быть рядом в знаковые моменты: когда ребенок скажет первое слово, сделает первый шаг. Хочется быть рядом и в сложные для детей моменты, — отмечает Елена.

Воронова подчеркнула, что у нынешней молодежи социальная зрелость, по прогнозам, сформируется лишь ближе к 35 годам.

Эта особенность объясняется дефицитом живого общения, свойственным цифровой эпохе: реальное общение в значительной мере сократилось, у многих молодых людей присутствуют проблемы с социализацией, — сказала Елена «Вечерней Москве».

Поэтому, по словам эксперта, больше браков молодежь заключать не станет и детей рожать не будет.

А нужно ли вообще поддерживать беременность и рождение ребенка у 16-летней матери? Нет, речь не о том, что всех беременных школьниц нужно принудительно отправлять на аборт. Родителям дочерей-подростков стоит предпринять меры, чтобы защитить их от ранней беременности, ведь их организм еще не готов к вынашиванию ребенка.

Беременность в раннем возрасте нередко проходит с осложнениями. Среди них анемия, вероятность развития внематочной беременности, высокий риск появления врожденных пороков развития плода, — предупреждает акушер-гинеколог, врач высшей квалификационной категории Вафа Абилгасанова. — Период вынашивания у несовершеннолетних чаще, чем у взрослых рожениц, заканчивается мертворождением или смертью новорожденного в первый месяц жизни.

Можно уверенно сказать: ранний брак и ранняя беременность редко приводят к созданию крепкой и счастливой семьи. Да, демографическая ситуация в стране непростая, но делать ставку на подростков — неудачное предложение. Лучше показывать молодым взрослым, которые уже получили образование, вышли на работу и могут потенциально обеспечивать не только себя, что ребенок не помеха развитию карьеры и любимому хобби. Положительный пример может вдохновить кого-то на родительство в отличие от эксцентричных мер по типу понижения брачного возраста или отключения интернета в ночное время (предложение все того же депутата Иванова). А еще, согласно опросам ВЦИОМ, от решения родить ребенка чаще всего останавливает квартирный вопрос: невозможно съехать от родителей, снимать дорого, купить жилье нет возможности. Эксперты подчеркивают, что государству стоит в первую очередь заняться решением этой проблемы.

МНЕНИЕ

А кормить их кто будет?

Ольга Маховская, ведущий научный сотрудник института психологии РАН:

— Несомненно, предложение снизить брачный возраст и тем самым подтолкнуть молодых людей к рождению детей еще до получения образования и профессии вызвано обеспокоенностью за демографическую ситуацию в стране. Но давайте задумаемся: почему призыв в армию, поступление в высшее учебное заведение, право на выезд за границу без разрешения родителей, да и вступление в брак до сих пор официально разрешены с 18 лет, то есть с наступлением совершеннолетия? Да потому что это напрямую связано с достижением человеком физиологического созревания и социальной ответственности.

И если с физиологией все понятно, тут может быть и ускоренное физическое развитие, и готовность зачинать и рожать как индивидуальная норма, то возраст социальной зрелости все время отодвигается. По этому критерию самостоятельными и независимыми юноши и девушки становятся где-то к 27–30 годам. Скажем, в столице средний брачный возраст мужчин сегодня составляет 32–33 года, то есть это человек в два раза старше 16-летнего подростка.

Конечно, уровень жизни юных молодоженов может быть обеспечен родителями. Но давно подмечено и подтверждено исследованиями: если не строить семью самостоятельно, а получать все готовое, очень быстро наступает пресыщение, надоедает быть мужем или женой, появляются другие интересы и увлечения. Семьей, в которую не вкладываются усилия, никто не дорожит. Если же молодые люди строят ее с нуля, у их союза в разы больше шансов стать прочным и долговечным.

Титульной моделью семьи в советские времена стала модель с двумя работающими супругами, родителями. Ее социально-экономический статус влиял на стартовые позиции детей, позволял получать образование, улучшать качество жизни. Вопрос: кто будет кормить и воспитывать юных родителей и их детей? При недостаточном уровне зрелости такие мамы и папы станут выступать в роли старших сестер и братьев по отношению к своим детям. Известно немало случаев, когда рано родившая женщина вела себя по отношению к ребенку не так, как полагается матери, а конкурентно и даже агрессивно, как нередко ведут себя старшие сестры в дисгармоничных семьях. Рассчитывать на молодых отцов, которые и себя-то прокормить не могут, тоже не приходится. С них даже алименты в случае развода нельзя будет взыскать.

Решение жениться или выйти замуж до сих пор считалось частной историей. Государство может проводить интервенцию в «ячейку общества», только когда поступают сигналы о ее неблагополучии. Но надо понимать, что семьи из незрелых людей нуждаются в постоянной поддержке и сопровождении. И если понизить возрастную планку для вступления в брак, то необходимо будет усиливать сразу все институты социальной, медицинской и финансовой поддержки таких молодых семей. Ибо, как мы видим, семья перестает быть частной историей и снова становится эпицентром общественных интересов.

КСТАТИ

Глава Комитета Госдума по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина резко раскритиковала предложение депутата Иванова. Она заявила, что возраст вступления в брак на территории РФ не должен быть снижен для якобы решения демографических проблем.

Главная задача детей — учиться, а нам, депутатам, нужно обеспечить условия, чтобы эти дети получили полное образование. Только полноценный родитель может воспитать ребенка на фоне всех новых вызовов XXI века. Я бы попросила воздержаться от предложений, которые не принесут никаких демографических результатов, но которые приводят к вопросам со стороны родительского сообщества, — заявила Останина журналистам.

Еще Нина Останина посоветовала депутату Иванову изучить возрастную психологию и физиологию детей, когда молодой девушке лучше рожать, когда ее организм готов к рождению ребенка.

А КАК У НИХ?

В большинстве стран брачный возраст составляет 18 лет и может быть понижен в особых обстоятельствах. В Китае мужчинам разрешено вступать в брак только при достижении 22 лет, женщинам — при достижении 20 лет. В Саудовской Аравии нет ограничения на возраст вступающих в брак. На Мальте можно вступить в брак без разрешения родителей начиная с 16 лет. То же самое практикуется в Шотландии.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов рассказал, как преодолеть демографический кризис в России. Он отметил, что никакие меры не смогут заставить семьи рожать больше, важно формировать мировоззрение, связанное с продолжением рода и ценностью семьи.