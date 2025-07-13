Психолог Зарецкий: решение головоломок может принести пользу мозгу при рефлексии

Решение головоломок может принести пользу мозгу при рефлексии над ними, заявил профессор кафедры индивидуальной и групповой психотерапии факультета «Консультативная и клиническая психология» МГППУ Виктор Зарецкий.

В разговоре с «Газетой.Ru» он отметил, что головоломки сами по себе не могут принести пользы человеку, особенно, если решение даётся легко. Процесс решения головоломки эффективен при соблюдении одного условия.

«Таким условием является рефлексия процесса, который сначала приводит к затруднению, к переживанию безысходности, тупику, а потом выводит из тупика. В процессе рефлексии человек осознаёт, как он действует, устанавливает отношения между способом своего действия и тем негативным результатом, к которому он приводит», — подчеркнул специалист.

По его словам, рефлексия помогает осознанно менять и совершенствовать способы решения задач, что развивает мышление и личность. Успешные методы закрепляются в мозге человека как полезный опыт. Без рефлексии решение головоломок — пустая трата времени, заключил эксперт.

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