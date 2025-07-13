Волгоградцам рассказали, как избежать ухудшения зрения из-за использования гаджетов

В последние годы усугубилась проблема со зрением у детей и подростков, которые при использовании гаджетов часто держат телефон слишком близко к глазам.

В век цифровых технологий особенно важно с ранних лет приучать детей беречь зрение. Всем известные правила работают безотказно, но требуют регулярного выполнения.

Так, специалисты напомнили, что расстояние от глаз до книги или монитора должно составлять не менее 70 сантиметров, а до экрана смартфона или планшета – минимум 30 сантиметров. При этом важно знать, что чтение и просмотр видео допустимы только в положении сидя. Когда ребенок лежит, меняется угол зрения, что создает дополнительную нагрузку на глаза.

Категорически не рекомендуется читать в транспорте – постоянная тряска усугубляет вредное воздействие, равно как и чтение при плохом освещении, передает «Вечерний Волгоград.ру».

Не менее важны регулярные перерывы и специальные упражнения. Каждые 20 минут работы за экраном стоит делать короткую гимнастику для глаз. Необходимо крепко зажмуриться на несколько секунд, затем широко открыть глаза. Полезно быстро поморгать в течение 5–7 секунд, после чего дать глазам кратковременный отдых.

Кроме того, эффективны плавные движения глазами вверх-вниз и вправо-влево, а также медленные круговые вращения по часовой стрелке и против нее. Завершить гимнастику можно упражнением на фокусировку: поочередно переводить взгляд с близкого предмета на далекий. Каждое упражнение стоит повторять 3–4 раза.