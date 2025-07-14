Почему дети стали злыми: психологи рассказали о тревожных тенденциях

Современное общество все чаще сталкивается с тревожными сообщениями: подростки нападают на сверстников, устраивают травлю, ведут себя крайне агрессивно. Так, в начале июля в Приморье 13-летний подросток выстрелил в глаз своему сверстнику. Как оказалось позже, конфликт между парнями произошел из-за девушки. Возбуждено уголовное дело, а сам юноша отправлен под домашний арест. Еще трое несовершеннолетних находятся в СИЗО и ждут суда из-за избиения своего сверстника. Как стало известно, конфликт был спровоцирован намеренно. Подростки даже вооружились кастетом и ножами. Эти инциденты перестают быть исключением и становятся пугающей нормой. Родители, педагоги, психологи пытаются найти ответ на главный вопрос: почему дети становятся жестокими. В этой проблеме разбирался и «ФедералПресс».

Жестокость – это не внезапность

Согласно наблюдениям специалистов, жестокость подростков не возникает внезапно. Психолог Кира Гольдштейн считает, что агрессивное поведение – это результат накопления невыраженных эмоций и игнорирования со стороны значимых взрослых. Она указывает, что часто все начинается с того, что ребенок не получает отклика на свои просьбы, и в попытке быть услышанным его поведение становится все более настойчивым. Со временем это перерастает в открытую агрессию.

Проблема также кроется в том, что многие взрослые не умеют правильно реагировать на агрессию ребенка.

Если на вспышку злости родители отвечают тем же – криком, наказанием, угрозами – ситуация только усугубляется.

«Злость не лечится злостью», – подчеркивает Гольдштейн.

Важно помнить, что ребенок чаще всего проявляет агрессию не из-за злого умысла, а как способ справиться с внутренним напряжением, тревогой или чувством непонятности.

Причины агрессии: от семьи до соцсетей

Психолог Ксения Мосунова отмечает, что многие подростки не умеют выражать свои эмоции конструктивно. Они копят раздражение, обиду, гнев, а затем выплескивают их в форме жестокости. Особенно уязвимы дети, растущие в условиях жесткого родительского контроля и отсутствия эмоциональной близости.

Мосунова объясняет: ребенок, которому не позволено выражать чувства дома, ищет способы самоутверждения через доминирование над другими, особенно в школе, среди сверстников.

Формирующая среда играет ключевую роль. Подросток перенимает поведение не только от родителей, но и из внешней среды, прежде всего, из интернета.

По мнению Анны Хоботовой, руководителя центра помощи трудным подросткам, сегодня наблюдается тревожная тенденция: жестокость стала не просто допустимой – она становится модной. Подростки снимают акты насилия на видео, выкладывают их в социальные сети и получают одобрение в виде лайков и комментариев. Это создает иллюзию нормальности происходящего и формирует токсичную среду, где за агрессию тебя не осуждают, а, наоборот, тобой восхищаются.

Кроме того, Хоботова отмечает, что случаи агрессии «молодеют». Если раньше в центры обращались родители подростков 14–16 лет, то теперь помощь требуется детям 8–10 лет. Это означает, что истоки агрессии закладываются значительно раньше, чем принято считать. Психолог убеждена: все, что касается агрессии, формируется в возрасте 3–5 лет, когда ребенок начинает социализироваться и осваивать понятия добра и зла.

Домашняя атмосфера как источник агрессии

Большинство экспертов сходятся во мнении: жестокость подростка – это зеркало семейной атмосферы.

Семейный психолог Ольга Иванова обращает внимание на влияние внешних стрессов: пандемия, политические потрясения, нестабильность – все это сильно отразилось на психике взрослых, а значит, и на детях. Родители находятся в постоянном напряжении, не способны обеспечить ребенку чувство безопасности и стабильности, а значит – не могут быть опорой.

«Когда родителей трясет, дети замирают и ждут, пока те успокоятся. Но если этого не происходит, напряжение начинает искать выход – и чаще всего им становится агрессия», – отмечает Иванова.

Важно отметить и другой фактор: некоторые дети растут в условиях гиперопеки и полного отсутствия границ. Им «можно все», они не получают критической обратной связи, с ними не обсуждают их поведение. Как результат, в школьной среде такие дети становятся буллерами, поскольку не умеют регулировать свое поведение и считаться с другими.

Что делать родителям

Все эксперты сходятся в одном: нельзя игнорировать тревожные сигналы. Если ребенок проявляет агрессию, тем более регулярно, нужно не только пытаться «остановить» его поведение, но и понять, что за ним стоит.

Хоботова подчеркивает, что агрессия может быть симптомом боли. Дети не всегда могут словами выразить свои переживания, вместо этого они действуют. Их злость – это крик о помощи.

Кира Гольдштейн советует родителям в таких ситуациях оставаться спокойными и не использовать ярлыков. Вместо «ты злой» она рекомендует обсуждать конкретное поведение: «Мне обидно, когда ты кричишь» – такое высказывание выражает чувства, не обвиняя. Это помогает ребенку понять, что его поведение может ранить, но при этом не делает его плохим в глазах родителей.

Также важна постконфликтная работа. После вспышки агрессии нужно обсудить, что произошло, какие эмоции стояли за этим, и помочь ребенку найти альтернативные способы их выражения. Подчеркнуть, что его видят, слышат и принимают.

Роль школы и педагогов

Педагоги и школьные психологи должны быть первыми, кто заметит тревожные сигналы. Мосунова уверена: именно в школе чаще всего происходит первый контакт с агрессивным поведением. Если учителя будут воспринимать это как «плохое воспитание» и наказывать ребенка, ситуация только ухудшится. Вместо этого нужно включаться в процесс: приглашать подросткового психолога, разбираться в причинах, устраивать групповые обсуждения и программы по эмоциональному развитию.

Ольга Иванова предлагает в случае серьезного буллинга не пытаться «бороться» в старой школе, а перевести ребенка в другую. По ее мнению, иногда лучше дать подростку возможность начать заново, чем подвергать его постоянному психологическому давлению. При этом, конечно, необходимо сопровождение специалиста.

Альтернатива агрессии

Отдельный акцент психологи делают на важности каналов «экологичного» выражения эмоций. Иванова советует находить легальные и безопасные способы «слива» агрессии – такими могут быть спорт, активные игры, художественная деятельность. Это особенно важно для подростков, чья психика нестабильна и требует выхода чувств.

Хоботова уверена: подростковую агрессию можно и нужно корректировать. Главное – быть рядом, не отвергать, не осуждать, а помогать ребенку осознать, что с ним происходит. Родители должны быть не судьями, а проводниками в сложном мире чувств.