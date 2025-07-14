Эксперт призвала молодежь не равняться на Инстасамку

Лучше брать пример с Валентины Терешковой.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

«Давайте мы тогда всё-таки, наверное, из публичного пространства обратимся ко всем нашим средствам массовой информации, нашим телеканалам и зададим им вопрос: вы что пропагандируете, эти девочки с кого строят свою жизнь? Социальные сети, Инстасамка, которая приглашает в Общественную палату, и вот он путь. Накачала губы, все остальные признаки женщины, и вот она уже начинает диктовать, как правильно жить. Поэтому ничего делать не надо. Главное — приехать в Москву, в столичный центр, стать блогершей, иметь подписчиков, найти себе папеньку — вот твой жизненный путь. Это же есть, согласитесь с этим. Не с космонавтки Терешковой, к великому сожалению, берут сейчас девочки пример, не с неё они пишут свою жизнь».

Ранее Нина Останина констатировала нехватку мест для романтических знакомств у современной молодёжи.