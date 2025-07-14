Подсчитаны результаты пересдачи ЕГЭ

В Подмосковье после пересдачи ЕГЭ отличников стало больше.

"Многие ребята воспользовались возможностью и ответственно подошли к пересдаче, - рассказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева. - По итогам двух дней количество стобалльных результатов в регионе увеличилось на 25 и составило 669. Наибольшее количество высоких результатов показали выпускники, пересдававшие математику, литературу и информатику. Также прибавились стобалльники по русскому языку, физике и географии".

В пресс-службе ведомства добавили, что дополнительные дни ЕГЭ стали важной возможностью для выпускников Подмосковья повысить свои баллы и шансы при поступлении в вузы.

И дополнили цифрами: в частности, число подмосковных выпускников, набравших 300 баллов по трем предметам, выросло до двух человек. Еще пять человек стали двухсотбалльниками - их общее число достигло 29.