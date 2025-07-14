Утверждены меры обеспечения качества детского питания

Утвержден комплекс мер по обеспечению качества продукции детского питания, включая сертификацию товаров и обновление действующих стандартов ГОСТ. Об этом стало известно на совместном заседании Комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по бюджету, налогам и финансовому рынку, Комиссии по экономической политике и Комиссии по промышленности и торговле. Мероприятие прошло в Витебске, сообщает 14 июля пресс-служба Совета Федерации.

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По словам члена Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Ольги Щетининой, которая принимала участие в заседании, там обсуждали ход выполнения научно-технической программы Союзного государства по приоритетным проектам.

«Среди них — проект «Спинальные системы», направленный на разработку новых методов лечения детей с врожденными деформациями позвоночника, а также программа по разработке инновационных энергосберегающих технологий для производства биобезопасных комбикормов, программа по разработке тепловизионной техники и ДНК-идентификации», — отметила Ольга Щетинина.

Кроме того, на заседании обсудили основные подходы к формированию бюджета Союзного государства на 2026 год и заявки на финансирование программ в области развития космоса, разработки оптоэлектронных и лазерных средств, пограничной безопасности и защиты информационных ресурсов.

Парламентарии также рассмотрели заявки на финансирование капитального ремонта Брестской крепости, санаторно-курортное лечение и реабилитацию ветеранов боевых действий, проведения военно-патриотической смены учащихся суворовских училищ, фестиваля «Славянский базар в Витебске», фестиваля «Молодежь — за Союзное государство», туристического слета учащихся Союзного государства и других мероприятий.

Также участники возложили цветы к мемориальному комплексу «Освободителям Витебска — советским воинам, партизанам и подпольщикам».