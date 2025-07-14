Зачем отменять оценки по ИЗО и музыке в школе

В Госдуме предложили пересмотреть пятибалльную шкалу оценок по ИЗО, музыке и физкультуре. Пересмотреть пятибалльную систему и «проработать вопрос о целесообразности ее применения предложили Минпросвещения и Рособрнадзор. Соответствующий документ уже опубликован на сайте нижней палаты кабмина. Отметим, что вопрос отказа от пятибалльной системы оценок в российских школах обсуждается уже несколько лет.

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«Данные вопросы поднимались и ранее. Разумеется, не только в педагогической среде. Также рассматривалась инициатива по уходу от пятибалльной системы и по остальным предметам. Но на сегодняшний день у нас нет иных критериев, поэтому ребенок видит свою успеваемость и продвижение именно по пятибалльной шкале оценок. Что касается ИЗО, преподавателем которого я являюсь много лет, то в инициативе больше плюсов, чем минусов. Почему? Это очень тонкий предмет, в котором много субъективности, а критерии в оценивании — неоднозначны. Поэтому возникает много противоречий. Сразу можно вспомнить: «Я художник, я так вижу, понимаете, да? Мы же не натаскиваем ученика на академический рисунок. У нас общеразвивающая концепция, погружение в большую культуру. Повторюсь, в инициативе больше плюсов, чем минусов.

Собеседница MIR24.TV подчеркнула, что программа живописца и педагога Бориса Михайловича Неменского, по которой она работает, направлена на постепенное открытие ребенку мира искусства, а также раскрывает индивидуальности ученика. Тюттерина уверена, что ребенок обязательно должен совершать личные открытия.

«В целом я одобряю данную инициативу. И дело не в том, что данные предметы менее важны. Творческие способности вообще невозможно оценить отметкой. Что, Суриков рисовал на «5, а Малевич — на «3? Нужно иначе воздействовать на школьника. Другое дело, что зачетная система должна соблюдаться. Ребенок обязан понимать, что, если он не получит «зачет, например, по музыке, то в 9 классе его не допустят к ОГЭ.

Напомним, четыре года назад замминистра просвещения Анастасия Зырянова заявила, что школы могут отказаться от пятибалльной системы в оценках по ИЗО, музыке и физкультуре в пользу схемы «зачет — незачет. По ее словам, на систему оценки по данным предметам смогут повлиять родители школьников, так как вопрос относится к компетенции школы.

Однако в 2023 году глава Министерства просвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что отказ от оценок по пятибалльной шкале и переход к системе «зачет — незачет по этим предметам в ближайшем будущем не планируется.