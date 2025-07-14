Какие отцы больше заботятся о дочерях

Ученые из Техасского университета выяснили: чем выше уровень образования и дохода у отца, тем больше эмоциональной поддержки и заботы он оказывает своей дочери — и тем меньше склонен ее контролировать. Работа опубликована в журнале Adaptive Human Behavior and Physiology (AHBP).

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Исследователи опирались на теории жизненной стратегии и «охраны дочерей». Согласно первой, поведение человека, включая стиль воспитания, формируется под влиянием внешней среды: стабильные условия способствуют долгосрочным инвестициям в отношения, тогда как нестабильность приводит к более жесткому и краткосрочному стилю. Вторая теория предполагает, что отцы могут быть особенно внимательны к дочерям с точки зрения защиты репутации и контроля за возможными рисками.

Исследование включало два этапа. В первом опрашивали 120 девушек в возрасте от 18 до 21 года. Их просили оценить отцов по четырем критериям: близость, поддержка, защита и контроль. Кроме того, участницы сообщали об образовании и религиозности своих отцов, а также об оценке своей внешности. Результаты показали: дочери, чьи отцы имели более высокий уровень образования, чувствовали с ними большую эмоциональную связь, получали больше поддержки и защиты. Девушки, высоко оценивавшие свою привлекательность, также чаще отмечали, что отец их поддерживает, заботится и при этом меньше старается контролировать.

Во втором этапе участвовали 304 мужчины, у которых есть хотя бы одна дочь. Они сами оценивали свое поведение по тем же критериям. Мужчины с более высоким доходом сообщали о большей эмоциональной близости с дочерью.

Авторы подчеркивают, что ключевую роль играет именно эмоциональная привязанность. Те отцы, которые чувствуют с дочерью близость, реже склонны к контролю, а больше — к поддержке и защите. И наоборот, при отсутствии такой связи усиливается контроль над жизнью дочери.