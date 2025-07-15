Рыбальченко: следует уменьшить до 8 и 10 лет срок обучения в школах

Сокращение обучения в российской школе до 8 и 10 лет снизит в стране средний возраст рождения первого ребенка. Об этом ТАСС заявил глава комиссии Общественной палаты (ОП) по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. По его словам, повышение возраста вступления в брак и рождения детей связано с увеличением периода социального взросления. В настоящее время специалист тратит на обучение 11 лет в школе, 4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре. Таким образом, он в общей сложности учится 17 лет. Еще примерно три года составляет у молодого специалиста адаптационный период. Поэтому только к 27 годам молодежь задумывается о детях. Рыбальченко подчеркнул, что можно без потери качества сократить учебный процесс до 15 лет - 10 лет в школе и 5 лет специалитета. В результате молодой человек войдет во взрослую жизнь на два года раньше. 18 июня гендиректор фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Константин Абрамов заявил, что в России не удается добиться повышения рождаемости, поскольку граждане считают, что дети ограничивают личную свободу.

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