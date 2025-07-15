В Госдуме усомнились в целесообразности сокращения обучения в школе до 10 лет

Подобная мера не повлияет на снижение возраста рождения первого ребёнка.

Она не связана напрямую с демографической ситуацией. Вместо этого нужно сфокусироваться на обеспечении качественных рабочих мест, чтобы создание семьи не влияло на карьерную линию.

Об этом в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» сообщила член комитета нижней палаты парламента по науке и высшему образованию Ольга Пилипенко.

«Я совсем не уверена, что срок обучения как-то связан с возрастом деторождения. Да, в СССР учились восемь и десять лет, была чётко сбалансированная программа обучения. Нужно балансировку, связь с психологическим и медицинским развитием установить, а потом говорить о том, что можно сокращать. Сейчас нужно говорить о том, как обеспечить наших выпускников школ качественными рабочими местами, обеспечить условиями продолжения обучения. Чтобы создание семьи и рождение детей не сказывались на дальнейшей карьерной линии».

Ранее в России предложили сократить срок обучения в школе. В Общественной палате хотят вернуться к формату 8 и 10 лет, а также сократить срок учёбы в вузе. Такая мера поможет снизить средний возраст рождения первого ребёнка, считает председатель комиссии по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко.