Эксперт предложила обучать детей риторике

Знание русского языка поможет в борьбе с мошенниками.

Таким мнением в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась доктор филологических наук, заведующая кафедрой медиаобеспечения государственных интересов и национальной безопасности РАНХиГС Лидия Малыгина.

«Знание русского языка — это возможность любую мысль сформулировать, выразить, найти партнёров, убедить, избежать манипулятивного воздействия. У нас с мошенниками борются, а если мы будем учить детей больше, лучше и риторике. Иосиф Сталин, кстати, считал, что риторике надо учить в гимназиях. Он смотрел, что дворян этому учили, и говорил, что это надо возродить. Почему сейчас риторике не учат? Это ведь тоже будет связано с использованием нашего родного русского языка на практике».

Ранее Владимир Путин подписал указ об основах государственной языковой политики. Документ вступает в силу со дня его утверждения 11 июля. Он размещён на официальном портале правовых актов. В указе, в том числе, говорится, что основы языковой политики направлены на сохранение, развитие и поддержку русского языка, языков республик и других языков народов РФ.