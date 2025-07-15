Почему маленьким детям нельзя пить чайный гриб

Комбуча, или чайный гриб, - это ферментированный напиток. Однако детям до 4 лет его давать опасно. И вот почему.

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Согласно обзору 2022 года, который опубликован в Journal of Food Science, из-за особенностей производства и хранения, а также химического состава комбучи давать её детям нельзя. Дело в том, что этот напиток содержит небольшое количество алкоголя. Существует и риск возникновения токсических реакций у некоторых людей.

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Не рекомендуется также употреблять чайный гриб кормящим грудью матерям, людям с ВИЧ, беременным женщинам, пациентам с почечной недостаточностью.

Более безопасной альтернативой комбуче могут стать кефир, кимчи, ферментированные колбасы, квашеная капуста, хлеб на закваске.

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