В России думают, как ограничить соцсети для детей

В России нет готового технического решения, которое позволит контролировать вход детей в соцсети. Об этом заявил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин.

«Дети часто попадают в разные негативные ситуации, много вредного контента, а мошенники пользуются доверчивостью детей. Поэтому такие меры вполне логичны. В России это тоже часто обсуждается. Модерировать сто процентов контента в Сети нереально, с мошенниками невозможно бороться. У нас нет жесткого запрета на вход, дети как правило используют фейковые даты рождения. Технического запрета просто нет, так как есть пути обхода ограничений. В будущем такие ограничения появятся, так как это все-таки снижает риски для детей», - пояснил эксперт в беседе с НСН.

По его словам, сегодня речь идет именно про штрафы для платформ, по этому пути хочет пойти Европа.

«Дети легко находят чужое удостоверение личности в сети, могут регистрироваться во всех играх и так далее. Поэтому сегодня придумать что-то сложно, но в будущем будет более жесткая фильтрация контента в автоматическом режиме. Пока сложно рассуждать, какие именно технологии будут, потому что надо бороться еще за приватность детей. Поэтому мы с радостью посмотрим на результаты коллег из Европы. Сейчас это будет, скорее, не про ограничения детей, а про штрафы для платформ», - заключил Щельцин.

Как сообщалось ранее, зампред комитета Госдумы по защите семьи Виталий Милонов оценил идею запретить детям пользоваться соцсетями.