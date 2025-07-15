Психолог объяснила, как правильно разговаривать с ребенком о буллинге

Генпрокуратура предложила помещать подростков, занимающихся травлей, в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Поможет ли это в борьбе с буллингом и что становится его причиной, разбиралась Москва 24.

На перевоспитание

Генпрокуратура РФ внесла в правительственную комиссию предложение о помещении детей, занимающихся буллингом, в центры временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП). Об этом сообщила представитель ведомства Ольга Каткова на круглом столе думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства.

«Большинство детей, которые вовлечены в такие противоправные действия, они не достигли возраста привлечения ни к административной, ни к уголовной ответственности. Поэтому генеральная прокуратура внесла в правительственную комиссию предложение – работать с этой категорией детей и, возможно, за счет этой категории детей, которая совершает противоправные действия, связанные с буллингом и травлей, помещать в центры временного содержания несовершеннолетних правонарушителей», Ольга Каткова, представитель генеральной прокуратуры РФ.

ЦВСНП относятся к системе МВД, в них проводится профилактическая индивидуальная работа с несовершеннолетними. При этом о сроках содержания в специальных центрах представитель Генпрокуратуры не говорила.

Тема борьбы с буллингом поднимается в России не первый раз: ранее с законопроектом о профилактике травли выступила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. Она отметила, что в РФ нет примеров наказания за подобные действия, поэтому необходимо ввести ответственность за такие правонарушения.

Также с предложением обновить действующее законодательство для защиты граждан от травли и преследований в соцсетях выступала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина. По ее словам, в настоящее время сложно добиться справедливости в суде в случае клеветы или оскорбления, поэтому процедуру рассмотрения таких дел стоит упростить.

Также она предложила ввести административную ответственность за "активный хейт в соцсетях" и подчеркнула, что случаи избиения подростков требуют системных мер со стороны государства.

Кроме того, в Госдуме обсуждали возможность перевода школьников, которые систематически травят других учеников, в спецучреждения или на домашнюю форму обучения. Автор инициативы, глава комитета по молодежной политике Артем Метелев, подчеркивал, что это может предотвратить нарушение прав детей на образовательный процесс.

Помимо этого, член комитета Госдумы по просвещению Анна Скрозникова предлагала проводить анонимные опросы, на основе которых министерство просвещения сможет сравнивать общеобразовательные организации и выявлять самые проблемные из них с точки зрения буллинга учеников.

"Насилие порождает насилие"

Важно понимать, чему уличенные в буллинге дети могут научиться в центрах, куда их предлагают передавать. Таким мнением в беседе с Москвой 24 поделилась детский психолог Надежда Резенова.

"На мой взгляд, лучше отдать предпочтение профилактической работе, потому что беседы нужно проводить не только с детьми, но и их родителями, педагогами", – сказала она.

«Насилие порождает насилие, поэтому наказанием ситуацию не исправить. Чаще всего у ребенка, который травит других, есть какая-то травма, он не понимает самого себя», — Надежда Резенова, детский психолог.

При этом эксперт подчеркнула, что, если профилактические беседы не принесли результатов, вариант с наказанием исключать все же нельзя. Кроме того, психолог опровергла мнение, что сверстников травят только те дети, у кого есть проблемы в семье. По ее словам, зачастую так делают и "залюбленные" ребята.

"Современные родители нередко боятся быть строгими. Когда у ребенка нет четких границ дозволенного, ему становится скучно, и начинаются поведенческие проблемы. Важно, чтобы родители понимали, что ребенок взрослеет, меняется, и сохраняли доверительные отношения с ним. Это поможет избежать подобных проблем", – отметила Резенова.

Психолог подчеркнула, что травля приводит к замыканию подростка в себе. По ее словам, на это влияет ряд факторов.

"В подростковом возрасте начинается гормональный шторм, часто нарушается эмоциональное состояние. Утром подростки встают и чувствуют себя королями мира, а возвращаясь домой, хотят спрятаться за плинтус. Им трудно управлять собой, и когда кто-то более сильный начинает их травить, им становится страшно", – добавила специалист.

«Часто в переходном возрасте ребята обесценивают родителей. Им кажется, что рядом нет близкого человека, им некому выговориться, и потому они закрываются в себе», — Надежда Резенова, детский психолог.

Родителям же стоит внимательнее относиться к детям, поскольку те редко могут пожаловаться на обидчиков и просить о помощи. Однако к беседе о возможных проблемах необходимо подойти с осторожностью, объяснила в разговоре с Москвой 24 детский клинический психолог Елена Морозова.

"В первую очередь меняется поведение ребенка: он становится замкнутым, грустным. Часто старается избежать похода в те места, где происходит травля, ищет предлоги, чтобы остаться дома. Также из-за буллинга у него могут нарушаться сон и аппетит. Особое внимание стоит уделить синякам и ссадинам на теле ребенка: они тоже могут выдать травлю в его адрес", – отметила Морозова.

Также психолог подчеркнула, что спрашивать ребенка о возможной травле напрямую не стоит, поскольку он постарается уйти от ответа.

"Подросток чувствует себя несостоятельным и не хочет в этом признаваться, поэтому вряд ли этот способ приведет к откровенному разговору. К такой беседе нужно подготовиться и постараться подойти к ней издалека. Например, во время совместной прогулки можно поинтересоваться, как у него выстраиваются отношения со сверстниками, вспомнить историю из своей жизни, где к кому-то относились несправедливо. Возможно, так ребенок проникнется и решит поделиться своей проблемой", – посоветовала психолог.

Помочь выйти на такой диалог может и совместный просмотр фильмов или сериалов, где затрагивается тема буллинга, посоветовала эксперт.