Как справляться с чувством вины перед детьми

Родительство редко похоже на картинку из рекламы, где все улыбаются и спокойно играют в настольные игры. На самом деле это про усталость, раздражение и неизбежные ошибки. А потом приходит оно — чувство вины. Клинический психолог Константин Сибитев рассказал «‎Рамблеру», почему оно появляется и как с ним справляться, чтобы оставаться для ребенка любящим и поддерживающим взрослым.

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Почему родители чувствуют вину?

Быть родителем — значит постоянно сталкиваться с собственными ограничениями и несовершенствами. Сегодня пообещали поиграть, но включили мультик и ушли пить чай в тишине. Завтра — накричали после тяжелого дня.

На самом деле чувство вины у родителей часто рождается из завышенных ожиданий к себе. В голове живет образ «идеального» родителя: всегда спокойного, заботливого, внимательного. Но реальность же другая — работа, нервы, усталость и ребенок, который внезапно хочет в туалет, как только вы собрались выходить из дома — все это в секунду может выбить из эмоционального равновесия.

Но детям нужен не идеальный родитель, а живой, эмоционально включенный взрослый, который умеет ошибаться и показывает, как с этим справляться Константин Сибитев Клинический психолог

Что помогает снизить чувство вины?

Чувство вины само по себе может быть полезным сигналом — оно подсказывает, что отношения с ребенком для вас важны. Но когда вина становится хронической и мешает жить, с этим нужно начать разбираться.

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1. Говорите с ребенком

Если вы накричали — извинитесь: «Я устала и сорвалась. Прости. Я тебя люблю». Это научит ребенка, что эмоции бывают у всех, но важно их признавать и уметь налаживать отношения.

2. Делайте контакт качественным

Не обязательно быть рядом с ребенком 24 часа в сутки. Ему будет лучше получить 20 минут глубокого внимания, чем целый день скитаться рядом, пока вы в телефоне. Качество контакта важнее его продолжительности. Даже короткое, но искреннее общение даст ребенку ощущение любви и значимости.

3. Работайте над собой

Иногда чувство вины связано не только с ребенком, но и с вашим собственным прошлым. Возможно, вам в детстве не хватало поддержки, и теперь вы боитесь, что повторите это. Но вы уже выросли, и у вас есть выбор. Работа с психологом может помочь разобраться с личными переживаниями и снизить напряжение.

4. Разрешите себе быть живым человеком

Очень важно позволять себе эмоции и отдых. Да, вы можете уставать, раздражаться, хотеть тишины — это не делает вас плохим родителем. Это делает вас нормальным. А детям, кстати, полезно видеть, что взрослый умеет заботиться не только о них, но и о себе. Такой пример учит ребенка, что забота о себе — это часть здоровой жизни.

Так что в следующий раз, когда голос в голове скажет: «Ты плохая мать/отец», спросите себя — а может, вы просто человек, который делает лучшее из того, что может прямо сейчас? И это, на минуточку, и есть настоящая забота Константин Сибитев Клинический психолог

И не бойтесь ошибаться — на ошибках учатся. Помните, что для своих детей вы все равно останетесь самыми лучшими, единственными и любимыми.

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