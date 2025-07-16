Киберловушки для детей: как защитить семью от мошенников

Каждый день миллионы детей заходят в интернет — играть, учиться, общаться. В привлекательности цифровой мир уверенно обыгрывает мир реальный, особенно для поколения Альфа, которое с младенчества растет в развитой техносреде. Но там, где есть внимание и доверие, появляются и те, кто хочет этим воспользоваться.

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Как руководитель направления Trust&Safety крупнейшего маркетплейса страны я вижу, что в 2025 году обыденными инструментами мошенников стали дипфейки, генеративный ИИ и криптовалюта. При этом базовый принцип обмана остается прежним: они давят на эмоции — страх, жадность, чувство срочности и наивное детское доверие. Это тонкая психологическая игра, и, чтобы победить в ней, нужно знать врага в лицо.

Защитить наших детей можно. Для этого нам, родителям, необходимо выстроить дома атмосферу доверия, в которой ребенок не побоится рассказать об ошибке, и самим ориентироваться в мошеннических схемах, жертвами которых могут стать дети.

Ниже — примеры самых актуальных схем воздействия на детей и того, что мы можем им противопоставить.

Фишинговые розыгрыши и поддельные друзья

Как работает схема: ребенку в соцсети пишет "звезда TikTok" или якобы друг: "Привет! Проголосуй за меня в конкурсе, вот ссылка" или "Смотри, это ты на видео? Ужас!". Ссылка ведет на поддельную страницу, которая выглядит точь-в-точь как привычная соцсеть. Там появляется окно с просьбой ввести логин и пароль "для подтверждения входа" или "чтобы посмотреть". После ввода данных злоумышленник получает доступ к аккаунту.

Что происходит дальше: мошенник меняет пароль, начинает рассылать такие же фишинговые ссылки всем друзьям жертвы и пытается войти в другие сервисы, используя украденный логин и связанную почту.

Почему дети поддаются: доверие к знакомому имени отправителя, любопытство и страх упустить что-то важное.

Что делать родителям:

Двухфакторная аутентификация (2FA) — ваш щит: включите двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно. Это лучшая защита от взлома. Научите проверять: "подарочная" ссылка, лишняя буква в домене сайта, просьба ввести пароль там, где вы уже авторизованы, — это признаки обмана. "Нет" паролям в личке: любая просьба сообщить пароль, даже от лучшего друга, — это мошенничество. Друг никогда такого не попросит. А если просит — значит, его уже взломали.

Шантаж интимными фото (сексторшен)

Как работает схема: в соцсети или мессенджере подростку пишет "ровесник" — аккаунт с украденными или сгенерированными нейросетью фотографиями. Переписка быстро переходит во флирт, и через день-два собеседник предлагает обменяться откровенными снимками или созвониться по видео. Как только мошенник получает любой компрометирующий материал (иногда достаточно даже фото в белье), он мгновенно меняет тон. Угрожая разослать снимки друзьям, одноклассникам и родителям, он требует перевести деньги — обычно на криптокошелек или через подарочные карты, чтобы сложнее было отследить перевод.

Почему дети поддаются: главные крючки — стыд и страх. Подросток боится осуждения, насмешек и гнева родителей. Ему кажется, что проще заплатить и "замять" проблему самостоятельно. Чтобы найти деньги, он может тайно взять карту родителей, перевести накопленные средства или даже оформить микроплатеж с баланса мобильного телефона.

Что делать родителям:

Объяснить заранее: настоящие друзья и первая любовь не строятся на требовании интим-контента. Любая просьба прислать "что-то такое" — это красный флаг. Кроме того, важно помнить, что из интернета практически невозможно что-либо удалить насовсем. Создать зону доверия: главное правило — "Если ты ошибся, сразу иди ко мне. Мы решим проблему вместе, без крика и наказаний". Страх — главный союзник мошенника. Если шантаж начался: ни в коем случае не платить. Это лишь убедит преступника, что жертву можно "доить" дальше. Немедленно заблокировать шантажиста, сделать скриншоты переписки и угроз, после чего обратиться в службу поддержки площадки и в полицию.

Вербовка в "дропперы": легкие деньги с тяжелыми последствиями

Как работает схема: в мессенджере или соцсети подросток видит объявление о "быстром и легком заработке". Задача простая: нужно предоставить свою банковскую карту, на которую поступят деньги. После этого их нужно снять в банкомате и передать курьеру или перевести на другой счет. За это обещают солидный процент (5–10% от суммы). Ребенку объясняют, что это просто "обход комиссий" или "помощь предпринимателям". На самом деле он становится "дроппером" — низшим звеном в цепочке отмывания денег, украденных у других людей.

Почему дети поддаются: предложение выглядит как идеальная подработка без усилий. Подросткам хочется иметь свои деньги, а риски кажутся нулевыми. Они не осознают, что их руками преступники легализуют доходы, полученные в результате другого мошенничества, и что именно владелец карты — первое лицо, к которому придет полиция.

Что делать родителям:

Объяснить "правило карты": банковская карта — это как паспорт. Ее нельзя никому передавать и позволять другим людям использовать ее для переводов. Развеять миф о "легких деньгах": расскажите, что предложения "заработать много, ничего не делая" — это всегда обман или вовлечение в преступную схему. Предупредить о последствиях по новому закону: четко проговорите, что с 2024 года в России действует закон, который вводит уголовную ответственность именно за дропперство. Это уже не просто "помощь", а соучастие в преступлении. Банки теперь обязаны блокировать такие карты на два года, а участие в схеме грозит не просто штрафом, а реальным уголовным делом, которое может испортить всю дальнейшую жизнь.

Фейковые группы для накрутки отзывов

Как работает схема: подростка приглашают в закрытый чат, где "менеджер по продвижению" предлагает платить за написание 5-звездочных отзывов на товары. Первые несколько заданий простые ("поставь лайк", "напиши отзыв на этот чехол"), и за них даже могут перевести 50–100 рублей, чтобы создать доверие. Затем ставки растут: "Чтобы получить доступ к дорогим заданиям, нужно внести депозит 1000 рублей" или "Теперь нужно выкупить товар за свой счет, а мы вернем вдвое больше". Как только ребенок переводит значимую сумму, его исключают из группы.

Почему дети поддаются: схема имитирует реальную работу, а первоначальные выплаты доказывают "честность" работодателя. У ребенка возникает азарт и желание "выйти в плюс".

Что делать родителям:

Бесплатный сыр — в мышеловке: объясните, что накрутка отзывов — это не только обман покупателей, но и частая уловка мошенников. Никаких депозитов: настоящий работодатель никогда не требует от сотрудника вносить собственные деньги для получения заданий. Обсуждать успехи: попросите ребенка делиться не только проблемами, но и "успехами", особенно если он вдруг "нашел легкую подработку". Это поможет вовремя заметить неладное.

"Бесплатные" скины и читы для игр

Как работает схема: миллионы детей играют в Roblox, Brawl Stars или Minecraft и мечтают о редких предметах (скинах), которые стоят реальных денег. В YouTube или TikTok они видят ролики "Как получить скин бесплатно" или "Читы на бесконечные монеты". Ссылка ведет на сайт, где предлагается скачать файл (часто с расширением .apk для Android) или установить расширение для браузера. Внутри скрывается троянская программа.

Что делает вирус:

Запрашивает доступ к SMS, контактам, камере. Тихо подписывает номер телефона на платные услуги. Ворует пароли от игровых аккаунтов, соцсетей, а порой и данные банковских приложений.

Почему дети поддаются: соблазн получить желанный предмет бесплатно и "обыграть систему" слишком велик.

Что делать родителям:

Только официальные магазины: поставьте на устройствах запрет на установку приложений из неизвестных источников. Объясните, что скачивать игры и моды можно только из официальных магазинов. Включите родительский контроль: он поможет ограничить установки и покупки. Научите простому правилу: если игра или программа просит странные разрешения (зачем калькулятору доступ к твоим контактам?) или ее нет в официальном магазине — это 100% ловушка.

Обмен в играх: кража скинов и аккаунтов

Как работает схема: это мошенничество происходит прямо внутри игр. Другой игрок предлагает ребенку выгодный обмен: например, редкого виртуального питомца на обычный предмет. Во время трейда он использует уловки: в последний момент подменяет предмет на дешевый аналог, надеясь, что ребенок не заметит, или просит "дать померить" дорогую вещь и исчезает. Более продвинутый вариант — предложение "клонировать" предмет. Для этого мошенник просит логин и пароль от аккаунта, якобы чтобы запустить "специальную программу". Получив доступ, он просто крадет весь аккаунт.

Почему дети поддаются: желание получить выгоду, доверие к "другу" по игре и иногда все же незнание ценности цифровых активов. Обычно все же для ребенка потеря скина, на который он долго копил, — настоящая трагедия.

Что делать родителям:

Объясните ценность аккаунта: игровой аккаунт — это как ключ от квартиры. Его никому и никогда нельзя передавать. Изучите правила: расскажите, что все обмены нужно проводить только через официальную систему трейда в игре и никогда не соглашаться на сделки "в личке" или на сторонних сайтах. Двухфакторная аутентификация: обязательно настройте ее на всех игровых аккаунтах. Даже если мошенник узнает пароль, он не сможет войти без кода подтверждения с вашего телефона.

Технологии меняются, но психология обмана остается прежней. Невозможно уследить за каждой новой схемой, но можно выстроить систему защиты, которая будет работать всегда. Главное оружие — доверие, а не контроль.

Открытый диалог: самое важное — дать ребенку понять, что к вам можно прийти с любой проблемой. Если он нажал "не ту" ссылку или доверился мошеннику, это не повод для наказания, а сигнал к совместным действиям. Атмосфера доверия — ваш главный файрвол. Цифровая гигиена: простые правила безопасности должны стать второй натурой — всегда проверять подозрительные ссылки и просьбы, использовать разные и сложные пароли и, конечно, включать двухфакторную аутентификацию везде, где она есть. Это ваш ключевой рубеж технической обороны. Умеренная публичность: объясните, что чем меньше личной информации (геометок, голосовых сообщений, деталей о семье) в открытом профиле, тем сложнее мошенникам подготовить атаку. Соцсети — это витрина, а не личный дневник.

Киберосознанность — это не просто набор правил, это новая форма цифровой бдительности, культура, которую мы должны развивать в наших детях. Это навык анализировать ситуацию, распознавать ловушки и просчитывать, чего добивается мошенник, понимая, что заманчивое предложение в Сети может обернуться реальной угрозой. Наша задача как родителей — не запрещать, а научить действовать безопасно.

Защита детей в цифровом мире — это не разовый инструктаж, а постоянный диалог. Мы, как родители и как представители технологической индустрии, должны дать им не только доступ к возможностям интернета, но и инструменты для безопасной навигации в нем.