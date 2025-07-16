Вице-мэр Ракова сообщила об успехах программы «Стану мамой»

В рамках проекта "Стану мамой", который запустили 10 месяцев назад, уже более 220 тысяч москвичек сдали анализ на уровень антимюллерова гормона. Исследование помогло им оценить свой репродуктивный потенциал, и по его результатам многие из них решились реализовать мечту о материнстве и запланировали беременность. Так, почти 6 000 участниц уникальной программы по поддержке рождаемости встали на учет по беременности. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

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«У столичного здравоохранения есть все возможности, чтобы обеспечить ведение беременности, роды и послеродовую поддержку для москвичек разных возрастов. Однако организм каждой женщины уникален, и важно понимать конкретно свои возможности и ограничения. Десять месяцев назад мы запустили программу "Стану мамой", чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой. Так, сейчас по нашей программе на учет по беременности встали почти 6 тысяч пациенток, каждая пятая из которых имела пониженный показатель АМГ. Почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал», — сообщила заммэра.

Программа "Стану мамой" была запущена в сентябре 2024 года. Она ориентирована на женщин от 18 лет (при наличии медицинских показаний) и от 25 до 39 лет. Ключевая задача - помочь вовремя узнать о своих репродуктивных возможностях, грамотно спланировать беременность и при необходимости воспользоваться современными репродуктивными технологиями. Женщинам, мечтающим стать мамами, но откладывающим материнство в силу тех или иных причин, при сниженном показателе АМГ предлагается пройти консультацию акушера-гинеколога центра женского здоровья или женской консультации и бесплатно сохранить яйцеклетки или эмбрионы в замороженном виде, чтобы обеспечить себе возможность забеременеть в будущем при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Подробнее о программе в сфере репродуктивного здоровья можно узнать на официальном сайте по ссылке.