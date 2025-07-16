Вице-мэр Ракова сообщила об успехах программы «Стану мамой»

Вице-мэр Ракова: Столичная программа "Стану мамой" помогла забеременеть 6 тысячам женщин
В рамках проекта "Стану мамой", который запустили 10 месяцев назад, уже более 220 тысяч москвичек сдали анализ на уровень антимюллерова гормона. Исследование помогло им оценить свой репродуктивный потенциал, и по его результатам многие из них решились реализовать мечту о материнстве и запланировали беременность. Так, почти 6 000 участниц уникальной программы по поддержке рождаемости встали на учет по беременности. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«У столичного здравоохранения есть все возможности, чтобы обеспечить ведение беременности, роды и послеродовую поддержку для москвичек разных возрастов. Однако организм каждой женщины уникален, и важно понимать конкретно свои возможности и ограничения. Десять месяцев назад мы запустили программу "Стану мамой", чтобы помочь москвичкам сохранить репродуктивное здоровье и с уверенностью подходить к вопросам материнства. Участницы, например, могут увидеть, что по определенным показаниям откладывать беременность нежелательно. За это время уже более 220 тысяч женщин воспользовались возможностью пройти тест на фертильность и оценить свой репродуктивный потенциал. Мы рады отметить, что результаты анализа стали для многих из них тем сигналом и стимулом, который вдохновил на реализацию мечты стать мамой. Так, сейчас по нашей программе на учет по беременности встали почти 6 тысяч пациенток, каждая пятая из которых имела пониженный показатель АМГ. Почти 300 участниц бесплатно воспользовались программой криоконсервации и заморозили свой генетический материал», — сообщила заммэра.
Программа "Стану мамой" была запущена в сентябре 2024 года. Она ориентирована на женщин от 18 лет (при наличии медицинских показаний) и от 25 до 39 лет. Ключевая задача - помочь вовремя узнать о своих репродуктивных возможностях, грамотно спланировать беременность и при необходимости воспользоваться современными репродуктивными технологиями. Женщинам, мечтающим стать мамами, но откладывающим материнство в силу тех или иных причин, при сниженном показателе АМГ предлагается пройти консультацию акушера-гинеколога центра женского здоровья или женской консультации и бесплатно сохранить яйцеклетки или эмбрионы в замороженном виде, чтобы обеспечить себе возможность забеременеть в будущем при помощи вспомогательных репродуктивных технологий. Подробнее о программе в сфере репродуктивного здоровья можно узнать на официальном сайте по ссылке.