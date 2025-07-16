Сколько выпускников сдали ЕГЭ в Москве в этом году

При этом свыше 1,6 тыс. школьников получили 100 баллов по одному из предметов на Едином госэкзамене.

Такие данные в своём Telegram-канале привёл мэр столицы Сергей Собянин. Он добавил, что Москва второй год подряд — единственный регион России, где выпускник показал максимальный результат: ученица школы №1514 Надежда Яшмолкина смогла набрать на ЕГЭ 400 баллов. Градоначальник отметил, что она поступила на факультет прикладной математики и информатики в НИУ ВШЭ.

По словам мэра, в столице всё больше учеников сдают экзамены по естественно-научным и техническим предметам и показывают хорошие результаты.