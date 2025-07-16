В России предложили ввести возрастную маркировку для Лабубу

Брелоки персонажа Лабубу, по мнению заместителя президента Российской академии образования Геннадия Онищенко, не должны считаться детской игрушкой, они требуют маркировки с возрастным ограничением «14+» из-за деструктивного влияния на подростков.

Пометка о возрастном ограничении «14+» должна быть размещена на брелоках Лабубу, а сам предмет не следует называть детской игрушкой, заявил академик РАН и заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко, передает РИА «Новости».

Он основывается на выводах научно-экспертного совета РАО, согласно которым Лабубу содержит признаки, негативно влияющие на сознание, однако полностью запретить изделие нельзя, поскольку, по международным и национальным документам, это коллекционная кукла-брелок для взрослых.

Во время видеомоста о биобезопасности стран ЕАЭС Онищенко отметил: «Имея все признаки деструктивной игрушки, она (Лабубу) игрушкой не называется. А раз это так, как запрещать? Ну вот вывод такой – «14+».

По его мнению, необходимо полностью исключить Лабубу из среды, в которой находятся женщины и дети, поскольку данный персонаж не приносит пользы, а лишь активно продвигается маркетологами.

В исследовании РАО также говорится, что похожие персонажи с внешне мягкой агрессией могут негативно сказываться на поведении детей. Отмечается, что Лабубу способен вызывать агрессию, тревожность и страх у подростков, а упаковка изделия способствует формированию привязанности к коллекционированию.

Лабубу – персонаж с зубастой улыбкой, созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом. Коллекционные фигурки и брелоки Лабубу продаются в сети Pop Mart и приобрели мировую популярность.

Накануне китайская компания Pop Mart инициировала регистрацию товарного знака «Лафуфу» после появления подделок игрушек Labubu, которые стали вирусным мемом.

Ранее Союзмультфильм подал заявку на регистрацию товарного знака «Чебубу», планируя использовать его для 45 категорий товаров в России.

Роскачество начало закупать популярные игрушки Лабубу для проверки их состава и выявления вредных материалов.