Вице-премьер высказалась об идее введения зарплаты за рождение ребенка

Вице-премьер России Татьяна Голикова отклонила предложение депутатов Госдумы о введении заработной платы за рождение ребенка. Ее слова передает «Интерфакс».

«Рождение ребенка – это не трудовые, а семейные отношения. Устанавливать заработную плату за этот процесс не совсем правильно с идеологической точки зрения, так как зарплата подразумевает существование трудовых отношений между работником и работодателем согласно Трудовому кодексу», — пояснила Голикова.

Она добавила, что «семья – это другое», и поддержка семей осуществляется через различные пособия, включая материнский капитал и выплаты для нуждающихся.

Это заявление было сделано в ходе правительственного часа, когда один из депутатов озвучил идею о введении заработной платы за рождение ребенка.

В ходе выступления Голикова также заявила, что правительство России разрабатывает рейтинг оценки работодателей по уровню поддержки семей с детьми.

8 июля Голикова рассказала, что с 2026 года в России заработает новая мера поддержки для семей с детьми — семейная налоговая выплата. По ее словам, такая мера поможет родителям получать от 56 до 189 тысяч рублей в год в зависимости от числа детей. Выплату смогут оформить семьи, в которых воспитываются двое и более детей, при соблюдении ряда условий.