В Госдуме предложили сделать детские сады в селах бесплатными

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предложил сделать детские сады и горячее питание в средней школе в селах бесплатными для повышения коэффициента рождаемости.

В настоящий момент в муниципальных детских садах бесплатным является только образование. За присмотр и уход за детьми, которые включают в себя питание и бытовые расходы, с родителей взимается дополнительная плата. Бесплатное горячее питание в школах представляется учащимся начальных классов.

"Отталкиваясь от данных, о которых говорила [вице-премьер] Татьяна Алексеевна [Голикова], коэффициента рождаемости на селе 1,6, мы вместе с этим понимаем, что поддержка жителя на селе, и, если можно так сказать, комфорт на селе, условия на селе - они тяжелее. Давайте мы посмотрим, и, может быть, для тех, кто проживает на селе, сделаем детский садик бесплатным, горячее питание сделаем не только для начальной школы, но для всей школы [бесплатным]", - сказал Володин в рамках правительственного часа.

Председатель Госдумы обратил внимание, что бесплатными муниципальные детские сады удалось сделать в Санкт-Петербурге.

"Они вышли на этот уровень, они большие молодцы, и такие возможности есть у крупных городов, которые имеют бюджеты соответствующие. Но, если брать село, они не выйдут на этот стандарт, потому что у них просто нет возможностей", - констатировал Володин.

Он указал, что доход на селе значительно меньше, чем в городе, поэтому стоит сделать "адресные программы" поддержки сельских жителей.