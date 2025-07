<p>К шпицам относят большое количество разных пород. Их объединяют густой шерстный покров, кольцеобразный хвост и уши с острыми кончиками. Если вас заинтересовало разведение щенков, то следует заранее ознакомиться с правилами ведения племенной работы от РКФ и узнать, сколько длится беременность у шпица.</p><div class="redesign-contents" snippet-id="menu_modifier"> <div class="redesign-contents__title">Содержание</div> <ol><li><a href="#achr-7d3e2f30-chto-neobkhodimo-znat-o-reproduktivnom-zdorove-porody">Что необходимо знать о репродуктивном здоровье породы?</a></li><li><a href="#achr-1c38a8ca-skolko-dnei-dlitsia-beremennost-u-shpitsa">Сколько дней длится беременность у шпица?</a><ul><li><a href="#achr-03cf1f06-1-2-nedelia">1-2 неделя</a></li><li><a href="#achr-7fda67c7-3-nedelia">3 неделя</a></li><li><a href="#achr-b7648419-4-nedelia">4 неделя</a></li><li><a href="#achr-fed8046a-5-6-nedelia">5-6 неделя</a></li><li><a href="#achr-bc77d2ad-7-8-nedelia-i-bolee-pozdnii-srok">7-8 неделя и более поздний срок</a></li></ul></li><li><a href="#achr-760308de-sposoby-opredeleniia-sroka">Способы определения срока</a></li><li><a href="#achr-a5910bc0-chem-mozhno-pomoch-rozhaiushchei-sobake">Чем можно помочь рожающей собаке?</a></li><li><a href="#achr-4b0d3163-kakoi-ukhod-potrebuetsia-posle-rodov">Какой уход потребуется после родов?</a></li><li><a href="#achr-13031143-chto-delat-pri-oslozhneniiakh">Что делать при осложнениях?</a></li><li><a href="#achr-844ab556-korotko-o-samom-vazhnom">Коротко о самом важном</a></li></ol></div> <p>В нашей статье вы найдете информацию о репродуктивных особенностях «померанцев». Эти популярные собаки – одна из пяти разновидностей породы немецкий шпиц. От других представителей их отличает самый маленький размер, который влияет не только на внешний вид, но и на продолжительность вынашивания щенков.</p> <h2 id="achr-7d3e2f30-chto-neobkhodimo-znat-o-reproduktivnom-zdorove-porody">Что необходимо знать о репродуктивном здоровье породы?</h2> <p>При разведении важно учитывать соответствие стандарту. Норма для <a href="/knowledge/dogs/dog-breeds/pomeranian-spitz/" target="_blank">померанских шпицев</a> – 18-24 см высоты в холке. Вес строгих границ не имеет, но заводчики породы придерживаются значений в пределах 2-4 кг. Если собака будет весить больше, то ее силуэт потеряет свою гармоничность. Более малый вес опасен при планировании беременности и для здоровья в целом.</p> <p>В период вынашивания щенков «померанца» следует особенно тщательно оберегать от любых травм. У этих собак нередко возникает <a href="/knowledge/dogs/dog-health/dog-prevention/vyvih-kolennoy-chashechki-u-sobak/" target="_blank">вывих коленной чашечки</a>. Такое осложнение можно заполучить в результате неудачного прыжка. Поэтому приучите свою питомицу забираться на кровать по специальной лестнице, если она привыкла к совместному сну в вашей постели. Также не позволяйте ей спускаться по ступеням самостоятельно, когда вы выходите на прогулку, и аккуратно переносите ее на руках, придерживая под грудь.</p> <figure><img alt="Владельцу важно знать, сколько длится беременность у шпица" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/5b/f9/9d/5bf99d09ff9e4f68b3c2808803643a28.jpeg" data-width="800"></figure> <h2 id="achr-1c38a8ca-skolko-dnei-dlitsia-beremennost-u-shpitsa">Сколько дней длится беременность у шпица?</h2> <p>Точные значения отсутствуют из-за сложности определения реальной даты зачатия. Поэтому заводчики часто используют примерный диапазон, характерный для мелких, средних или крупных пород. Но размер – далеко не единственный фактор. Помимо него, важно учитывать количество щенков, наличие лишнего веса у беременной собаки и многое другое.</p> <div class="blockquote">У большинства шпицев беременность длится около 55-60 суток.</div> <p>Такие мелкие породы, как померанский шпиц, вынашивают своих детенышей быстрее, чем <a href="/knowledge/dogs/dog-breeds/german-shepherd/" target="_blank">немецкие овчарки</a> и другие крупные собаки. При этом важно понимать, что указанный выше срок – примерный ориентир. У вашей питомицы он может немного отличаться. Гораздо важнее внимательно следить за ее самочувствием и обеспечить правильный уход.</p> <h3 id="achr-03cf1f06-1-2-nedelia">1-2 неделя</h3> <p>Если у померанского шпица продолжается <a href="/knowledge/dogs/dog-health/dog-prevention/techka-u-sobak/" target="_blank">течка</a>, то это вовсе не означает, что беременность не наступила. Небольшие выделения из вульвы в первую неделю – вариант нормы. То же самое касается и сохранение интереса к кобелям, который полностью исчезнет уже со второй недели.</p> <p>Существенных внешних изменений в этот период обычно нет. Но некоторые собаки становятся более ласковыми или, наоборот, отстраненными. Также может незначительно увеличиваться продолжительность сна.</p> <figure><img alt="Беременность у шпица длится около 60 дней" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/1d/16/4e/1d164e0c000144ab9813324ca3828d89.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-anchor="true" widget-config-id="mobile_content_center_article_banner_anchor_7b0f4d3b89826851"></div><div widget-anchor="true" widget-config-id="desktop_content_center_article_banner_anchor_7b0f4d3b89826851"></div> <h3 id="achr-7fda67c7-3-nedelia">3 неделя</h3> <p>Возможна частичная утрата аппетита. Она наблюдается у собак с токсикозом, провоцирующим не только легкую тошноту, но и <a href="/knowledge/dogs/dog-health/dog-prevention/rvota-u-sobak-prichiny-chto-dat-i-kak-ostanovit/" target="_blank">рвоту</a>.</p> <p>Хороший мышечный тонус – залог легких родов. Поэтому не пренебрегайте регулярными прогулками и увеличьте количество ежедневных прогулок. В противном случае собака может описаться прямо дома, так как не сумеет сдержать позыв из-за давления увеличивающейся матки на мочевой пузырь.</p> <h3 id="achr-b7648419-4-nedelia">4 неделя</h3> <p>Если ранее ваша собака почти не ела из-за рвоты, то на четвертой неделе ей должно стать лучше. Главное – не поощрять возросший аппетит и обязательно придерживаться суточной нормы. Лишний вес при беременности – это большой риск для плодов и самой матери. По окончании этой недели важно пройти УЗИ-диагностику.</p> <p>Это исследование проводят для выявления аномалий развития у щенков. Оно также позволяет понять примерный размер помета.</p> <figure><img alt="Владельцу необходимо контролировать, сколько длится беременность у шпица" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/a4/c3/fd/a4c3fdb409ff434fbb83c6489f605f6d.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-anchor="true" widget-config-id="mobile_content_center_article_banner_anchor_35d637670e2e564d"></div> <h3 id="achr-fed8046a-5-6-nedelia">5-6 неделя</h3> <p>Владелец обязательно должен следить за тем, сколько длится беременность у шпица, чтобы своевременно перевести свою питомицу на новый рацион. Смена питания необходима через 35 суток после оплодотворения. Проще всего использовать промышленный рацион, учитывающий энергетические потребности собак во время беременности. Такой корм имеет маркировку Starter.</p> <p>Увеличение живота особенно хорошо заметно в конце периода. Собака может инстинктивно избегать опасных для нее действий, например, выхода на улицу в мороз или дождь.</p> <h3 id="achr-bc77d2ad-7-8-nedelia-i-bolee-pozdnii-srok">7-8 неделя и более поздний срок</h3> <p>На самом последнем этапе беременности у шпица наблюдается снижение привычной активности. Ближе к родам также частично или полностью пропадает аппетит.</p> <p>Собака, чувствующая скорое появление щенков, может проводить большую часть времени в «гнезде», «копать» там пол и приносить туда свои игрушки и/или еду. Из ее сосков должно появиться молозиво – желтоватая или кремовая жидкость со специфическим запахом.</p> <figure><img alt="Поздний срок беременности у шпица сопровождается потерей аппетита" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/e5/48/f8/e548f8c19ef04eefb71298cb4b6f7b60.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-anchor="true" widget-config-id="mobile_content_center_article_banner_anchor_4c6279f8027edc70"></div> <h2 id="achr-760308de-sposoby-opredeleniia-sroka">Способы определения срока</h2> <p>Диагностических методов для определения точного срока довольно мало. Для получения информации о ходе беременности, состоянии самой собаки и ее детенышей ветеринарные врачи применяют следующие исследования:</p> <ol> <li><span style="font-weight:bold">Анализ крови на прогестерон.</span> Позволяет определить овуляцию, важную для успешного зачатия. С ее начала рекомендуется считать срок беременности, но он все равно будет примерным, так как вязок обычно несколько.</li> <li><span style="font-weight:bold">Пальпация.</span> Позволяет подтвердить наличие плодов, но примерно с четвертой недели.</li> <li><span style="font-weight:bold">УЗИ.</span> Наиболее точный способ диагностики. Проводится на 21-25 день после вязки. Применяется для оценки состояния растущих в утробе щенков и определения примерной даты родов.</li> <li><span style="font-weight:bold">Рентген.</span> Это исследование рекомендовано не раньше 45-го дня. Оно считается наиболее информативным при определении количества щенков.</li> </ol> <p>Заводчики используют более простой ориентир – дату первой вязки. Именно с нее ведется отсчет недель, необходимый для контроля состояния беременной питомицы.</p> <figure><img alt="Сколько дней длится беременность у шпица?" class="lazyload" data-height="533" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/97/06/06/9706063a00b14a87b9299b1d55b7dac9.jpeg" data-width="800"></figure><div widget-anchor="true" widget-config-id="mobile_content_center_article_banner_anchor_c42226845f07a655"></div><div widget-anchor="true" widget-config-id="desktop_content_center_article_banner_anchor_c42226845f07a655"></div> <h2 id="achr-a5910bc0-chem-mozhno-pomoch-rozhaiushchei-sobake">Чем можно помочь рожающей собаке?</h2> <p>На контрольных осмотрах ветеринарный врач расскажет, сколько длится беременность у вашего шпица, через сколько дней следует ожидать роды и можно ли принять их в домашних условиях.</p> <div class="blockquote">Собаке может потребоваться помощь, если она никогда раньше не рожала.</div> <p>В этом случае нужно освободить всех щенков от родовых пузырей и остатков жидкости в носу и пасти. Затем необходимо растереть каждого новорожденного до попискивания и перерезать им пуповины.</p> <p>Если роды идут не по плану – не пытайтесь решить проблему своими силами. Обязательно свяжитесь с ветклиникой и действуйте согласно полученным инструкциям.</p> <div widget-id="middle_article_widget"> </div> <h2 id="achr-4b0d3163-kakoi-ukhod-potrebuetsia-posle-rodov">Какой уход потребуется после родов?</h2> <p>Рацион Starter рекомендуется давать не только во время беременности у шпица, но и после родов, так как организму все еще требуется достаточно много калорий. Стабильная выработка молока также зависит от количества выпиваемой жидкости. Поэтому обязательно разместите источник питьевой воды неподалеку от «гнезда».</p> <p>Первое время собака может отказываться от разлуки с детенышами, но для восстановления организма после родов ей необходим регулярный выгул. Упор лучше сделать на количество прогулок, а не на их продолжительность.</p> <p>Следите за тем, чтобы «гнездо» оставалось чистым и сухим. Своевременно меняйте в нем пеленки и поддерживайте комфортную температуру (30-32 °С в течение первой недели) в помещении со щенками.</p> <figure><img alt="Владельцу необходимо точно знать, как долго длится беременность у шпица" class="lazyload" data-height="534" data-src="https://storage-api.petstory.ru/resize/0x0x100/29/8f/46/298f464f1667441480f480b4f5ecfb61.jpeg" data-width="800"></figure> <h2 id="achr-13031143-chto-delat-pri-oslozhneniiakh">Что делать при осложнениях?</h2> <p>Во время беременности у шпица могут возникнуть непредвиденные осложнения, представляющие опасность для самой собаки и/или ее щенков. Самолечение в такой ситуации недопустимо.</p> <p>При наличии проблем со здоровьем возможны следующие симптомы:</p> <ul> <li><a href="/knowledge/dogs/dog-health/dog-prevention/ponos-u-sobake-prichiny-i-lechenie-chto-dat-pri-zhidkom-stule-i-chto-delat-pri-diaree/" target="_blank">диарея</a>;</li> <li>длительная утрата аппетита;</li> <li>кровянистые или гнойные выделения;</li> <li>изнуряющая рвота;</li> <li>обильное питье;</li> <li>вялое и заторможенное состояние.</li> </ul> <p>Собаку с такими симптомами нужно осмотреть в ветклинике. Они неспецифичны, то есть характерны сразу для нескольких патологий, включая, сахарный диабет, <span class="symfony-term-hint" data-term-id="3814" widget-id="term_hint_widget">гестоз</span>, <span class="symfony-term-hint" data-term-id="3815" widget-id="term_hint_widget">пиометру</span> и отслойку плаценты. Все эти нарушения предполагают разное лечение.</p> <div class="article-important"> <h2 class="article-important__title" id="achr-844ab556-korotko-o-samom-vazhnom">Коротко о самом важном</h2> <div class="article-important__image-wrapper"><img class="article-important__image" src="https://petstory.ru//dest/images/content/important-img-dog.png"></div> <ul class="article-important__list"> <li><span style="font-weight:bold">Шпицы – это группа собак со схожей внешностью.</span> Особой популярностью пользуется «померанец».</li> <li><span style="font-weight:bold">«Померанцу» требуется около 55-60 суток на вынашивание щенков.</span> Аналогичный срок характерен и для других мелких пород.</li> <li><span style="font-weight:bold">Наиболее точный срок беременности могут определить в ветклинике.</span> Но при разведении принято вести отсчет со дня первой вязки.</li> <li><span style="font-weight:bold">Собака далеко не всегда может родить сама.</span> Поэтому первые роды обязательно должны быть с сопровождением подготовленного к ним владельца.</li> <li><span style="font-weight:bold">В послеродовой период собаке нужен высококалорийный рацион.</span> Слишком скудное питание может привести к проблемам с лактацией.</li> <li><span style="font-weight:bold">Любые осложнения при беременности требуют осмотра в ветклинике.</span> Серьезность проблемы можно понять только после тщательной диагностики.</li> </ul> </div> <p><span style="font-weight:bold">Источники:</span></p> <ol> <li>Стандарт породы немецкий шпиц РКФ.</li> <li>«Canine Reproduction and Neonatology: A Practical Guide for Veterinarians» Veterinary Staff and Breeders, Marthina L. Greer, 1st Edition, 2014.</li> </ol> <div class="televet-snippet js-widget" onclick="return {'televetSnippet': {}}"> <div class="televet-snippet__wrapper"> <div class="televet-snippet__title">Эта статья - первый шаг к решению проблемы!</div> <div class="televet-snippet__text">Чтобы позаботиться о здоровье питомца, мы рекомендуем обратиться к специалисту</div> <a class="js-consultations-open-widget televet-snippet__link" href="/prilozhenie-konsultacija-veterinar/">Спросить ветеринара</a></div> </div>