В Госдуме предложили изменения для школьников, заваливших ГИА

В России могут ввести бесплатное профобучение для девятиклассников, не сдавших ГИА. Законопроект, закрепляющий это право, внесли в Госдуму.

Если его примут, школьники смогут бесплатно освоить рабочую специальность, параллельно доучиваясь в школе. Обучение будут проводить колледжи и школы, а перечень профессий определят регионы.

После выпуска ученики получат и аттестат, и свидетельство о квалификации, что поможет им быстрее устроиться на работу. Об этом пишет РИА Новости.

Инициатива призвана сократить число подростков, бросающих учебу, и решить нехватку рабочих кадров.