Более 10 тыс. столичных школьников улучшили результаты ЕГЭ на пересдаче

Более 10 тыс. столичных школьников улучшили результаты на ЕГЭ в дни пересдач 3 и 4 июля, при этом 46 учащихся набрали максимальный балл при повторном написании экзаменов. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все столичные школьники, которые сдают ЕГЭ, уже второй год могут благодаря пересдаче улучшить балл по одному из предметов. В этом году такой возможностью воспользовались почти 14 тыс. учащихся. Подавляющее большинство, 10 тыс. из них, смогли повысить результат. Пересдавали экзамен в том числе ребята с результатами, близкими к максимальным – даже обладатели 96, 97 и 98 баллов. Так, 46 столичных школьников в этом году получили 100 баллов именно благодаря пересдаче. Москва продолжит создавать условия, в которых стремление к знаниям, упорство и ответственность получают поддержку и превращаются в высокий результат», – отметила Ракова.

Столичные ученики ежегодно показывают высокие результаты ЕГЭ. В этом году московская школьница Надежда Яшмолкина единственная в России набрала 400 баллов по четырем предметам: математике профильного уровня, русскому языку, физике и информатике.

Всего в этом году ЕГЭ сдавали более 90 тыс. человек, в том числе свыше 71 тыс. выпускников текущего года.

Дополнительный период ЕГЭ пройдет с 4 по 23 сентября.