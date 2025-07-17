Российский губернатор призвал молодежь рожать

С призывом к молодым людям не откладывать рождение детей выступил временно исполняющий обязанности губернатора Свердловской области Денис Паслер, в ходе пресс-конференции в рамках Уральского медиафорума.

К главе государства обратился один из журналистов: он сообщил, что ему 23 года и в ближайшее время он планирует жениться, однако заводить детей пока не готов, так как нет своего жилья.

Представитель местного телеканала поинтересовался, планируется ли расширение региональной программы поддержки молодой семьи, так как сейчас такая мера предусмотрена только для студентов до 23 лет, которые решили стать семьей и завести детей.

Паслер рассказал, когда он был в возрасте 25 лет «или поменьше» он рассуждал примерно так же: создать семью, приобрести квартиру, только потом дети.

«Один умный человек сказал мне: бог даст деточку, даст и денежку. Вы зря оттягиваете этот момент рождения детей. Мотивация создать условия даст вам новую траекторию для создания условий», – сказал врио губернатора Свердловской области.

Он отметил, что «сегодня одна ипотека, но она вдруг снизится в два-три раза» и тогда получится приобрести жилье.

Также Денис Паслер заявил, что за 15 лет в регионе почти на 50 тысяч стало больше многодетных семей – сейчас их свыше 70 тысяч.

Врио губернатора отметил, что в первую очередь необходимо поддерживать студенческие семьи, и посоветовал молодежи искать поддержки на предприятиях, на которых они работают.

Накануне президент Владимир Путин заявил, что дети – самое большое счастье и смысл жизни людей. Вместе с тем, по словам главы государства, сейчас российские женщины рожают первого ребенка в 28-29 лет, а на второго и третьего уже не хватает сил.