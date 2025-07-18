Юрист предупредил об увеличении штрафов за ненадлежащее воспитание детей

После принятия Государственной думой (ГД) поправок штраф для родителей за ненадлежащее воспитание детей вырос с 100–500 рублей до 500–2000 рублей. Об этом предупредил юрист Илья Русяев.

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По словам эксперта, это нововведение призвано усилить давление на родителей и законных представителей, которые безответственно относятся к исполнению своих обязанностей по уходу за ребенком. Он отдельно отметил, что в последнее время также увеличилось количество жалоб на взрослых, которые отказываются принимать участие в жизни своих детей.

— Введение более ощутимых санкций преследует цель закрепить понимание того, что родительство — это не только личное, но и юридически значимое отношение, влекущее за собой ответственность перед обществом и государством, — передает слова Русяева телеканал RT.

Недавно в России проходили обсуждения реальных выплат для домохозяек. Глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал законопроект, который предлагает ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума для россиян, занимающихся ведением домашнего хозяйства. Вице-премьер России Татьяна Голикова высказала мнение, что платить женщине заработную плату за рождение и воспитание детей идеологически неправильно, так как семейные отношения — не трудовые. Для кого будет доступна эта мера и как она будет работать — в материале «Вечерней Москвы».