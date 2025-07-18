В Бурятии в многодетной семье родился 15-й ребенок

В семье Братющенко из поселка Таловка Прибайкальского района Республики Бурятия родился 15-й ребенок. Об этом сообщил глава региона Алексей Цыденов.

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Игорь и Надежда Братющенко воспитывают девятерых девочек и пятерых мальчиков. В июле семья пополнилась шестым мальчиком. У многодетного семейства большой дом, который приобретен на жилищный сертификат, полученный от властей республики. Старшие дети (самому старшему - 25 лет) учатся в вузах, младшие подрастают.