Эксперт призвал создать единый школьный набор для учеников всех возрастов

Цены на него должны быть «предсказуемыми». Таким мнением в беседе с RT поделился депутат муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Шушары, председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

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«Родители нашей страны устали участвовать в ежегодном аттракционе невиданной жадности недобросовестных продавцов школьных товаров. Школьный набор должен иметь предсказуемый ценовой потолок: ребёнок не должен превращаться в неподъёмный финансовый якорь для семьи», — подчеркнул он.

Ранее ФАС предложила продавцам школьных товаров ограничить цены.Им необходимо присоединиться к инициативе замораживания наценок в период подготовки к учебному году, подчеркнули в Федеральной антимонопольной службе.

Там призвали торговые сети придерживаться принципов ответственного ценообразования. Это позволит повысить доступность востребованных товаров и предотвратить возможный рост цен в период сезонного спроса.