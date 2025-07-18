Рособрнадзор и Минцифры создадут сервисы для ЕГЭ

Рособрнадзор совместно с Минцифры разрабатывает ряд сервисов для единого государственного экзамена. Через эти платформы пользователи смогут получать нужные уведомления о ЕГЭ, сообщил замруководителя Рособрнадзора Игорь Круглинский на заседании экспертного совета комитета Государственной Думы по молодежной политике, посвященном теме "Цифровой профиль молодого человека".

"Очень много, на самом деле, совместных проектов. Из последнего - с Минцифры сейчас мы [Рособрнадзор] будем реализовывать целый ряд сервисов, связанных с единым государственным экзаменом: запись на экзамен, получение уведомлений, подача апелляций", - сказал он.

Круглинский также отметил, что совместно с Минпросвещения Рособрнадзор ведет работу над сервисом-тренажером ЕГЭ, позволяющим выявлять дефициты сдающего. По его словам, платформа сможет рекомендовать школьнику нужный контент.

"Во всех направлениях идет большая и активная работа, поэтому, с точки зрения чего не хватает, в принципе, нужно только время для реализации этих задач", - отметил замглавы Рособрнадзора.

"Цифровой профиль молодого человека" - стратегическое направление государственной цифровой политики, связанное с поддержкой российской молодежи. Зампред правительства Дмитрий Чернышенко поручил "Росмолодежи", Минцифры, Минпросвещения и Минобрнауки разработать в 2025 году концепцию цифрового профиля на базе портала "Госуслуги".