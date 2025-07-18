Собянин поручил расширить сеть летних патриотических лагерей

Сеть детских спортивно-патриотических палаточных лагерей будет расширена. Такое решение принято с учетом многочисленных положительных отзывов подростков - участников лагерных смен и их родителей. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале.

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«В год 80-летия Победы мы впервые открыли детские спортивно-патриотические палаточные лагеря. Они получили имена выдающихся полководцев Великой Отечественной войны: "Жуков", "Рокоссовский" и "Василевский". Программы разработали вместе с Минобороны и МЧС. Лагеря расположились на нескольких площадках - на полигоне "Алабино", в парке "Патриот" в Кубинке и спасательном центре МЧС близ Ногинска», — написал мэр.

Для детей от 13 до 17 лет (7-10-е классы) будет организовано шесть двухнедельных смен: 1-14 июня (первая смена), 16-29 июня (вторая смена), 1-14 июля (третья смена), 16-29 июля (четвертая смена), 1-14 августа (пятая смена) и 16-29 августа(шестая смена). Их участниками станут более 4,5 тысячи подростков - победителей конкурсов и соревнований спортивной, туристской и патриотической направленности. Отдых в лагерях бесплатный. Подать заявку можно через портал "МЭШ" - с указанием достижений ребенка в различных конкурсах и соревнованиях.

Программы лагерных смен, разработанные столичным Департаментом образования и науки совместно с Минобороны и МЧС России, направлены на воспитание у подростков чувства сопричастности к культуре и истории страны. Ребята проходят основы инженерной и тактической подготовки, топографии, пожарно-спасательных работ и полевой медицины, учатся управлять БПЛА и ориентироваться на местности. Организованы также спортивно-патриотические мероприятия, в том числе игры, фестивали и турниры.

Для проживания установлены палатки армейского типа на 12 мест с одноярусными кроватями. Их оборудовали кондиционерами и датчиками противопожарной сигнализации. Установлены комфортные туалеты, умывальники и душевые с горячей водой. Организовано пятиразовое сбалансированное питание и круглосуточная охрана.

Детский спортивно-патриотический палаточный лагерь "Жуков" на полигоне "Алабино" принимает 288 детей в смену (12 отрядов). В лагере работают 40 квалифицированных педагогов, в том числе опытные учителя московских школ и студенты педагогических вузов и колледжей, прошедшие подготовку по профессии "вожатый". Среди них - 24 отрядных вожатых (по два вожатых на отряд), 10 инструкторов по специальным дисциплинам, два инструктора по физической культуре и четыре педагога-организатора.