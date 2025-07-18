Школьникам помогут готовиться к ЕГЭ через онлайн-тренажер

Рособрнадзор и Минпросвещения разрабатывают специальный онлайн-сервис для подготовки к ЕГЭ, сообщает РИА Новости.

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На платформе появится тренировочный модуль с экзаменационными заданиями. Сервис позволит выявлять пробелы в знаниях и поможет школьникам избежать типичных ошибок — в том числе за счёт встроенной системы работы над ошибками.

По данным ведомства, за последние четыре года средний балл по шести предметам вырос. Например, по математике — с 57 до 62, по физике — с 54 до 62 а по химии — с 54 до 58.

Отмечается, что проект повысит доступность качественной подготовки к экзаменам.